В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Улыбнуло на весь день. Это — Бердская Почта.) Ни одного терминала.
Фото: улыбнуло на весь день. Это почта Бердска!
00:34 02.02.2020
Ни одного терминала.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Какой должна быть почта?
Фото: улыбнуло на весь день. Это почта Бердска!
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