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Фото: улыбнуло на весь день. Это почта Бердска!

00:34 02.02.2020
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Ни одного терминала.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Улыбнуло на весь день. Это — Бердская Почта.) Ни одного терминала.

Фото: улыбнуло на весь день. Это почта Бердска!

Почта Бердска

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