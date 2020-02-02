Ползущий по полу безногий пациент попал на видео в больнице Башкирии

Второй больной лежал на полу. Минздрав Башкирии начал проверку в медицинском учреждении, которое не раз становилось эпицентром скандала.

Безногий пациент ползет по больничному коридору

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из центральных районных больниц. Ранее в сеть попала видеозапись, на которой показано, как содержатся пациенты в Иглинской ЦРБ. Один из больных полз по полу, будучи без ног. Второй лежал на полу. На вопрос автора ролика, почему за пациентами никто не ухаживает, медсестра ответила, что родственники не приходят, а больше некому — на все отделение одна санитарка.

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой — лежал в палате на полу.

«В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду», — написал чиновник в Facebook. Вместе с тем он напомнил о том, что и некоторые пациенты относятся к врачам без уважения.

Кроме того, министр призвал не создавать противостояний по схеме «врач-пациент». Забелин закончил свой пост напоминанием об уважении друг к другу и призвал всех к человечности. «Пора всем понять простую истину — Люди все по одну сторону и имя у этой стороны — Свет! А остальные в человеческую категорию не входят!» — уверен чиновник.

«В Иглинскую центральную районную больницу приедет сам министр здравоохранения Республики Башкортостан Забелин Максим Васильевич. Журналисты и блогеры соберутся с фотоаппаратами и будут делать красивые фото на фоне недавно отремонтированного здания больницы. А что же происходит в стационаре в то время, когда в коридорах больницы не гуляют министры?» — написал автор роликам.

На одной из них мужчина отправился к медсестре и поинтересовался у нее, почему за пациентами никто не ухаживает. Та ему пожаловалась, что родственники не приходят в палаты к больным.

«Он в больнице лежит, дорогая моя. Родственники ухаживают дома. Я за мамой ухаживаю дома», — отрезал автор ролика, указывая на лежащего на полу мужчину, у которого множество ссадин на теле.

На это сотрудница ЦРБ ответила, что на все отделение одна санитарка, сообщает Газета.ру.

На втором видео, которое записано без звука, автор заснял, как пациент с ампутированными ногами ползет по коридору хирургического отделения, утверждается в видеозаписи.

В свою очередь глава Иглинской ЦРБ Жанна Карунас отметила, что сейчас проводится служебная проверка, о результатах которой сообщат позже, передает местный телеканал.

«Сейчас по этим случаям в больнице проводится служебная проверка. Если посмотреть, на видео за окном зеленые деревья, значит это теплое время года», — считает глава администрации Иглинского района Николай Самойленко, видимо, намекая на то, что видео снято не сейчас.

Тем временем источник издания «Медиакорсеть» отметил, что в больнице действительно существуют такие проблемы. «Предварительно на первом фото бомж обмороженный, его положили на пол, видимо, в целях безопасности, второй тоже такой — ползает курить», — рассказал собеседник издания.

Ранее Иглинская Центральная районная больница была замешана в еще одном скандале.

В середине сентября общественник Иван Апаев заметил на улице карету скорой помощи с заклеенными картоном оконными проемами. Он предположил, что машина направляется в сервис, однако на переднем сиденье мужчина заметил медработника, передает Proufu.ru.

Позднее выяснилось, что у этой машины также не открываются задние двери, предназначенные для размещения больных, отмечает издание. Из-за этого врачам приходилось заносить пациентов в салон автомобиля черед боковую дверь.

В министерстве здравоохранения признали, что машина «изношена на 100%». При этом чиновники отметили, что к больным она не выезжала.

«В связи с отсутствием стекла на задней части автомобиля по причине раскола, временно данный автомобиль транспортировку больных не осуществлял, по линии СМП не использовался (имеется приказ главного врача). 12 сентября данный автомобиль выезжал в Уфу за компонентами донорской крови в сопровождении медицинского работника. 16 сентября стекло установлено», — приводит текст ответа ведомства Proural.info.

Вместе с тем про недостатки двери автомобиля речи не было, отмечает Proufu.ru, несмотря на то, что сами работники якобы о них говорили. «Двери в данном автомобиле открываются с трудом, задняя дверь для загрузки носилок с лежачими больными вообще не открывается, 24 сентября он выезжал на линию, что-то в нем застучало, и его опять загнали в сервис, но самое главное — работают автомобили в еще худшем состоянии, чем этот», — приводит lifedd.ru слова медработников больницы.

Спустя два месяца местные власти вручили нескольким башкирским больницам автомобили скорой помощи, оснащенные новым оборудованием. Как отмечает bash.news, всего было вручены 37 автомобилей. Одной из районных больниц, которая получила карету скорой помощи стала Иглинская ЦРБ.

«Коллеги, конечно, очень обрадовались, потому что все новое – это всегда приятно. Все жду, сегодня сможем вручить так же в торжественной обстановке у себя в коллективе», — цитирует издание главу медучреждения.