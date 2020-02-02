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Для зараженных коронавирусом за 10 дней построили больницу на 1000 коек в Китае

17:10 02.02.2020 Фото: twitter.com
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Строительство сняли на видео. Эта больница начнет работать 3 февраля. Вторую откроют трем днями позже. Китайская провинция Ухань стала очагом распространения нового типа вируса. По последним данным, заразились вирусом по всему миру более 14 тыс. человек, погибли 304.

Для зараженных коронавирусом за 10 дней построили больницу на 1000 коек в Китае
Больницу построили в рекордно короткие сроки

В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщил Ъ со ссылкой на издание South China Morning Post. Больница, рассчитанная на 1 тыс. мест, была построена за 10 дней и начнет работать завтра, 3 февраля.

В новой больнице, построенной в городе Хошэньшань, больных будут лечить около 1,4 тыс. военных медиков, специально для этого прибывших в провинцию. Как отмечает издание, переброска военных медиков военно-воздушными силами КНР стала самой крупной невоенной транспортной операцией после землетрясения в Юшу в 2010 году. Многие прибывшие в Ухань медики имеют опыт борьбы со вспышкой тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, а также с Эболой в Западной Африке в 2014 году.

Вторую новую больницу, также расположенную в провинции Ухань, но в городе Лейшеншань, планируют открыть 6 февраля.

Строительство обеих больниц можно было отслеживать в прямом эфире. Федеральные каналы вели трансляцию строительных работ.

Напомним, китайская провинция Ухань стала очагом распространения нового типа вируса. Первые случаи заболевания были зафиксированы там в конце декабря 2019 года. Позднее случаи заражения были обнаружены в других китайских городах, Тайване, Камбодже, Сингапуре, Франции, Германии, США, Канаде, Австралии, России. По последним данным, заразились вирусом по всему миру более 14 тыс. человек, погибли 304 человека, 328 — вылечились.

Сегодня, 2 февраля, зафиксирована первая смерть от вируса за пределами Китая: на Филиппинах умер 44-летний мужчина.
Число заразившихся новым видом коронавируса достигло почти 14,5 тыс. человек, более 300 умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксировано два случая заболевания.

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