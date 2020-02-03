Об искусственной почке и поездке в Крым мечтает инвалид из Бердска

Никогда не знал, что такое слышать пение птиц, шум ветра, шелест листьев житель Бердска Александр Андриянов. Слуха он лишился, когда был еще несмышленышем. Такое осложнение дал гнойный отит.
— Из ушей текло сильно: и кровь, и гной. Мама рассказывала, что я сильно кричал, никого к зыбке не подпускал, боялся, что боль причинят. Через год уже бабушка заметила, что я плохо слышу. Сидел я на дороге и играл. Машина близко подъехала, а я не слышу. Не оборачиваюсь и не реагирую на гудки. Шофер тогда меня объехал. Бабушка смотрела в окно и заметила это. Побежала к маме и кричит: «Ребенок у нас не слышит, глухой».
Хоть и были у Саши проблемы со слухом, его, как положено, отправили в школу.
— Нелегко пришлось. Ребята меня обзывали в школе. Но я всех давно простил. В молодости я стеснялся своего недостатка и поэтому долго не мог жениться. В 29 лет только женился, — рассказал Иванович.
Глухарем дразнили в детстве жителя Бердска
Автор видео Галина Панчева
Клички в школе для Саши были очень обидными. Чтобы он их слышал, мальчишки орали, что есть мочи: «Глухарь, глушка, глухмонь!».
— Если я без слухового аппарата, нужно очень громко кричать, чтобы я что-то услышал, — признался 71-летний Александр Андриянов.
Родное село Мильтюши попало в зону затопления, как и старый Бердск, и его перенесли в соседнее село Сосновку, где Саша окончил 8 классов. Работал в совхозе. В 1967 году переехал в Бердск. Устроился работать на радиозавод. Был и сборщиком, и слесарем-сборщиком, и фрезеровщиком (окончил вечернее отделение в ПТУ). Трудился на заводе 29 лет. Работал неплохо. Был на Доске почета, получал грамоты.
С 1967 года состоял в обществе глухих, а когда открылось в 1989 году бердское общество инвалидов, то стал его членом.
Несмотря на то что Александр имеет проблемы со слухом, именно в обществе инвалидов заметили его талант к пению. И он много лет выступал солистом в смотрах художественной самодеятельности. Голос у Александра Ивановича красивый и сильный.
Народную песню поет инвалид по слуху Александр Андриянов из Бердска
Автор видео Галина Панчева
Ни жены, ни детей
Несмотря на то что Александр Иванович был дважды женат, детей у него нет. Теперь живет один. С первой женой, которая в отличие от него хорошо слышала, прожил совсем мало.
— Со второй женой развелся в 2000 году. 14 лет мы с ней жили. Надо же было такому случиться: влюбился в одну девушку, сильно влюбился. Искал повод для развода. И он нашелся — супруга сильно поругалась с моей мамой. Я и подал заявление на развод. Да только не сложилось у меня с другой женщиной. Спустя годы я наладил отношения с бывшей женой. Не сразу, конечно, но она меня простила. Мы с ней встречались, общались и даже собирались сойтись снова, но она умерла, — говорил с сожалением Андриянов.
Мечтает об искусственной почке и поездке в Крым
Злой рок настиг Александра Андриянова, когда он был уже взрослым. Заболел ангиной, а она дала осложнение на почки. Долго лечился. Но в 1991 году одной из почек он лишился. В 2017 вырезали и вторую. Теперь пенсионер практически не выходит из больницы. Трижды в неделю ездит на диализ.
У Александра Ивановича есть мечта об искусственной почке, если наладят ее производство.
— Я обязательно поеду, рискну! — отметил пенсионер.
По возрасту его не поставили в очередь на донорский орган.
— Куда мне, там молодежь в 20-30 лет нуждается, стоит в таких очередях, мы хоть до 70 лет дожили, — отметил Андриянов.
Всю жизнь бердчанин мечтал побывать в Крыму. Когда был относительно здоров, как-то все не получалось. А теперь рад бы съездить, да с его диагнозом далеко от больницы не уедешь.
Важно общение
Каждую пятницу Александр Иванович приходит в общество инвалидов поиграть в шахматы и шашки, бочче, пообщаться. Раньше он постоянно участвовал в соревнованиях и занимал призовые места.
Несмотря на строгие ограничения по здоровью пенсионер не унывает.
— Чего унывать-то? Жизнь продолжается. Как говорится, надо жить как-то все равно. И быть полезным обществу, — уверен бердчанин.
Приходит общаться в общество инвалидов житель Бердска
Автор видео Галина Панчева
Есть у бердчанина и еще одно увлечение, на которое он не жалеет тратить деньги- чтение. Постоянно покупает новые книги — больше исторические и военные. Недавно приобрел книгу о пограничниках. Говорит, что прочел ее на одном дыхании.