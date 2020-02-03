Планы сделать Донбасс процветающим озвучили на Украине

Помощник Зеленского заявил, что это будет самая большая победа Украины, когда после прекращения войны этот регион покажет значительный экономический рост.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечает, что украинская власть уже думает над тем, как будет восстанавливать и развивать Донбасс, чтобы после прекращения войны этот регион стал успешным и процветающим.

«Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса», — сказал он в интервью создателю YouTube-канала «KRYM — критическое мышление» Владимиру Федорину.

По мнению Ермака, это будет самая большая победа Украины, когда после прекращения войны этот регион станет успешным и процветающим.

«Что касается экономики, знаете, в жизни так иногда бывает, что сегодня всё, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может быть, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом», — рассуждает помощник Зеленского.

Он также указал, что нужно активно информировать население о том, что сегодня происходит в Украине, чего раньше со стороны государства делалось недостаточно. «Сегодня всё это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом», — подчеркнул Ермак.

Источник:Интерфакс