Самые жгучие перцы в мире: почему нас так тянет на остренькое?

Согласно одной из теорий, люди начали есть чили благодаря их антибактериальным и противогрибковым свойствами. Считают, что люди в какой-то момент поняли, что если еда острая на вкус, то она с меньшей вероятностью будет гнилой.

Женщин, в отличии от мужчин, интересует уровень остроты и боли а не то какое впечатление они произвели

По всему миру миллиарды людей регулярно выбирают себе в рацион острую пищу.

Люди едят острое уже несколько тысяч лет, и любовь эта не только не уменьшается, складывается впечатление что наоборот, она только растет. Каковы же причины этого?

Всем известно, что в некоторых странах острое любят больше чем в других. Например, в Турции люди в среднем съедают по 86,5 грамм перца в день. Это самый высокий показатель в мире. На втором месте Мексика, там ежедневно съедают по 50,95 грамм острого перца.

Исследователи до сих пор спорят о том, зачем с эволюционной точки зрения в перце чили появился капсаицин — вещество, которое делает их острыми. Но есть вероятность, что это возникло в ходе эволюции, чтобы их не ели млекопитающие.



Согласно одной из теорий, люди начали есть чили благодаря их антибактериальным и противогрибковым свойствами. Считают, что люди в какой-то момент поняли, что если еда острая на вкус, то она с меньшей вероятностью будет гнилой именно поэтому, больше специй в еду добавляют в странах с более жарким климатом, где продукты портятся быстрее.

Чили, так же как, например, сахарный тростник и картофель, относятся к продуктам, о которых веками не знали в Европе. Они распространились по миру, когда европейские первооткрыватели достигли Америки и открыли новые торговые пути. И за то, что они доставляли ставам нового вкуса, они так полюбились нам.

Впрочем, Есть и другая теория: наша любовь к острому это результат страсти человека к ограниченному риску. Согласно этой теории, наши предки начали есть перцы по тем же причинам, по которым мы любим кататься на американских горках или прыгать с парашютом.

Исследователь Надя Бернс пытается выяснить, зависит ли любовь к острому от пола. Бернс обнаружила, что мужчины в целом мотивируются скорее внешними факторами, например, впечатлением людей, при которых они выбирают самый острый перец.

Женщин, с другой стороны, больше интересует уровень остроты и боли.

Источник: znaj.ua