03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Обсудит ремонт дороги от ул. Лунной до микрорайона Раздольного по нацпроекту с народом власть Бердска

20:00 03.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
4 1

Публичные слушания состоятся 3 февраля с 16.00 в горадминистрации. На 2020 год Бердску выделено 139 млн рублей по программе «Безопасные качественные дороги».

Обсудит ремонт дороги от ул. Лунной до микрорайона Раздольного по нацпроекту с народом власть Бердска
Микрорайон Раздольный в ближайшее время сильно изменится

Проектно-сметную документацию по строительству дороги в микрорайоне Раздольном вынесет сегодня, 3 февраля, на публичные слушания власть Бердска.

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории по объекту «Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети Бердска от ул. Боровой до здания ул. Черемушная 53 корпус 1 и от ул. Боровой до ул. Лунной с проектом межевания в его составе начнутся в конференц-зале администрации Бердска в 16.00 дня. По плану они не продлятся более 40 минут.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 2020 год Бердску выделено 139 млн рублей по программе «Безопасные качественные дороги». Основная сумма пойдет на ремонт ул. Черемушной. Она вся разбита и в колеях, а она единственная для удаленных микрорайонов: поселка Борового, Раздольного и Юго-Западного. Ул. Черемушную отремонтируют от ул. Боровой до остановки общественного транспорта «Раздольный». Проведут ремонт дорожного полотна и тротуаров, сделают разделительные клумбы, пешеходное ограждение, нерегулируемые пешеходные переходы в районе ул. Черемушная №13, 25 и Боровой №96, отвод поверхностных вод в сеть ливневой канализации. Также будет реконструирован светофор на пересечении ул. Черемушной и Космической.

Кроме того в рамках БКД будет отремонтирован участок ул. Боровой — от ул. Лунной до Черемушной, протяженностью 0,3 км.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Давно пора?

Гы, 03 февраля 2020 15:30
как показывает практика по ул. Лунная, сделают только хуже, могильные оградки и светофоры через каждые 5 метров
Аноним, 03 февраля 2020 15:43
Лунную сделали замечательно и безопасно!
Зачем наговариваете?
Да, стало медленнее и приходится на светофорах ждать
Зато теперь никакой надобности людям бегать без светофора нет.
Да и тротуары и освещение - прям заглядение
Гы, 03 февраля 2020 15:30
А можно ул. Промышленная в 2020 году хотя бы ямочно сделать?
Аноним, 03 февраля 2020 16:44
почему публичные слушанья назначаются в рабочее время , это делается специально чтобы никто не пришел ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наркотики нашли у организатора смертельной Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске 2
22:00 03-02-2020
Наркотики нашли у организатора смертельной Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске
БердскВиновна в растрате 1,3 млн рублей директор мусорной свалки Бердска. Облсуд оставил приговор в силе 1
21:55 03-02-2020
Виновна в растрате 1,3 млн рублей директор мусорной свалки Бердска. Облсуд оставил приговор в силе
Депортировать иностранцев с коронавирусом хотя в России
21:45 03-02-2020
Депортировать иностранцев с коронавирусом хотя в России
Когда курс евро перевалит за 80 рублей?
21:30 03-02-2020
Когда курс евро перевалит за 80 рублей?
БердскШел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом 2
21:28 03-02-2020
Шел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом
Против посадившей маленького сына за руль авто каршеринга пьяной 25-летней матери СК возбудил дело
21:15 03-02-2020
Против посадившей маленького сына за руль авто каршеринга пьяной 25-летней матери СК возбудил дело
Победу в "историческом споре" с Россией празднует Польша 1
21:00 03-02-2020
Победу в
Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской "няш-мяш" 3
21:00 03-02-2020
Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
20:45 03-02-2020
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга 4
20:31 03-02-2020
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга