Обсудит ремонт дороги от ул. Лунной до микрорайона Раздольного по нацпроекту с народом власть Бердска

Публичные слушания состоятся 3 февраля с 16.00 в горадминистрации. На 2020 год Бердску выделено 139 млн рублей по программе «Безопасные качественные дороги».

Микрорайон Раздольный в ближайшее время сильно изменится

Проектно-сметную документацию по строительству дороги в микрорайоне Раздольном вынесет сегодня, 3 февраля, на публичные слушания власть Бердска.

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории по объекту «Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети Бердска от ул. Боровой до здания ул. Черемушная 53 корпус 1 и от ул. Боровой до ул. Лунной с проектом межевания в его составе начнутся в конференц-зале администрации Бердска в 16.00 дня. По плану они не продлятся более 40 минут.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 2020 год Бердску выделено 139 млн рублей по программе «Безопасные качественные дороги». Основная сумма пойдет на ремонт ул. Черемушной. Она вся разбита и в колеях, а она единственная для удаленных микрорайонов: поселка Борового, Раздольного и Юго-Западного. Ул. Черемушную отремонтируют от ул. Боровой до остановки общественного транспорта «Раздольный». Проведут ремонт дорожного полотна и тротуаров, сделают разделительные клумбы, пешеходное ограждение, нерегулируемые пешеходные переходы в районе ул. Черемушная №13, 25 и Боровой №96, отвод поверхностных вод в сеть ливневой канализации. Также будет реконструирован светофор на пересечении ул. Черемушной и Космической.

Кроме того в рамках БКД будет отремонтирован участок ул. Боровой — от ул. Лунной до Черемушной, протяженностью 0,3 км.