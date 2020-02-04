«БМЗ-сервис»: Даже зимой можно выразить светлую память ушедшим людям

Зимой не стоит воздерживаться, чтобы выразить свою память и почтение близким людям, которых уже нет рядом. Можно подготовить памятник, оградку или стол и лавочку, и тогда уже ранней весной могила будет выглядеть опрятно и эстетично, а «БМЗ сервис» вам в этом всегда поможет.

Главный принцип работы «БМЗ сервис»: На самом деле не важно, в гранит, мрамор или бетон обнесен холмик над покоящимся человеком

«БМЗ сервис» — это индивидуальный подход и система гибких скидок, которые подойдут любому клиенту.

Наличие профессиональных сотрудников в нашей компании, позволяет обеспечить не только отлаженный производственный процесс, но и может помочь вам зимой в обслуживании мест захоронения ваших близких. Мы предоставляем услуги по уборке территории могилок, комплексный и индивидуальный уход. Также порой есть возможность не менять памятник, а просто отреставрировать его – гранитные и мраморные постройки прошлых десятилетий могут быть еще в хорошем состоянии, просто потерять свой внешний вид. Работа мастеров может вернуть такие предметы воспоминаний к новой жизни.

Выбор материалов для обустройства места захоронения в нашей компании очень обширен. Это может быть и более бюджетные варианты, в виде бетона, и классические – мрамор или гранит. При необходимости, различные цвета обсыпки могут послужить предметом для придания индивидуальности. Наши специалисты подберут наиболее оптимальный вариант ограждений могильной территории, по любым запросам и желаниям, в виде кованных или литых конструкций.

Многолетний опыт работы в различных условиях, слаженная команда, позволяют быть вам уверенным в том, что ваши пожелания будут учтены и вся работа будет выполнена точно в срок и на высочайшем уровне качества. Именно таким образом можно озвучить главный принцип работы «БМЗ сервис»: «На самом деле не важно, в гранит, мрамор или бетон обнесен холмик над покоящимся человеком. Наверняка, ушедшему не хотелось бы, что бы его близкие потратили последние силы и деньги на обустройство его места упокоения. Поэтому для нашей фирмы любой вид благоустройства является одинаково достойным, а поэтому, выполняется всегда качественно и надежно!».

И даже зимой не стоит воздерживаться, чтобы выразить свою память и почтение близким людям, которых уже нет рядом. Можно подготовить памятник, оградку или стол и лавочку, и тогда уже ранней весной могила будет выглядеть опрятно и эстетично, а «БМЗ сервис» вам в этом всегда поможет. Так же, при заказе в зимний период времени все изделия хранятся бесплатно до момента монтажа.

Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или

8 (383) 3103433

Выставка-продажа памятников, прием заказов — первый въезд на городское кладбище Бердска.

Источник: Раздел «БМЗ сервис»на сайте Весь Бердск