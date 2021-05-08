Малышеву раскритиковали за совет худеющим брать пример с блокадников

Подписчица, оставившая комментарий по поводу нереальности покупки продуктов питания, рекомендованных Малышевой, получила в Instagram от ведущей совет уменьшить калорийность блюд. В пример россиянке был поставлен опыт блокадников, которые не были толстыми.
«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» — заявила Малышева.
Вскоре ведущая, видимо, пожалела о сделанном, так как удалила пост под шквалом жестких комментариев в свой адрес.
Люди посоветовали теледоктору не судить о том, чего ведущая не может знать, и рекомендовали перестать учить жить пожилых людей, получающих минимальную пенсию.