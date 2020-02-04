Забеременела от 10-летнего: Торгует снимками УЗИ за подписчиков предприимчивая беременная в 13 лет школьница

Прогремевший на всю Россию случай беременности 13- летней школьницы от 10 летнего мальчика не утихает. «Молодая мама4кааа», блоггер, так в своем профиле Instagram описывает себя Даша С. из Железногорска.

13 — летняя школьница беременна от 10 летнего мальчика

Прогремевший на всю Россию случай беременности 13- летней школьницы от 10 летнего мальчика не утихает. «Молодая мама4кааа», блоггер, так в своем профиле Instagram описывает себя Даша С. из Железногорска. Недавно созданный профиль стремительно набирает подписчиков, их уже порядка 70 тысяч.

Юная предприимчивая девочка «выпрашивает» подписки и говорит, что выложит снимки УЗИ малыша, как только наберет определенное количество подписчиков. За 2 недели существования личной страницы девочка выложила порядка 70 фотографий, на фото девочка вместе со своим 10 -летним возлюбленным, так же во время уроков в школе и на прогулках с друзьями.

13 летняя школьница пытается пропиариться за счет сложившейся вокруг нее ситуации

13 летняя девочка уже прошла УЗИ обследование

В недавнем посте в своем Instagram Даша пишет, что прошла УЗИ обследование, малышу ровно 10 недель и 3 дня. Она спрашивает поделиться ли с подписчиками снимками УЗИ, но далее в комментариях решает это сделать только после того, как возрастет аудитория. Девочка призывает подписываться на свою страницу не только в Instagram, а так же в Телеграмме и Tik-tok.

Школьники говорят что любят и проявляют заботу по отношению друг к другу. Если возлюбленный одет легко, Даша не выпускает его на прогулку, пока тот не переоденется в более теплую одежду.