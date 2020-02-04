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«Прогулял» инвестиционный круглый стол собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин в Бердске

14:50 04.02.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Крупный бизнесмен предложил провести встречу в рамках видеоконференции, но такой возможности сегодня в зале мэрии нет.

«Прогулял» инвестиционный круглый стол собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин в Бердске
Инвестиционный круглый стол состоялся 4 февраля

Не смог приехать в Бердск ради инвестиционного круглого стола собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин сегодня, 4 февраля. Именно он должен был сегодня приоткрыть занавес тайны об инвесторах, которые зайдут на завод химзаводской площадки «Лебедянский».

Об этом сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин:

— Александр Хамидуллин не смог приехать в Бердск из-за задержки рейса. Он предложил провести встречу по видеоконференции. Но сегодня у нас нет такой технической возможности.

Евгений Шестернин заверил, что встреча с директором ООО «Заельцовское» все же состоится. Но позже.

Сегодня же за круглым столом выступила вице-мэр Бердска по вопросам экономического развития Жанна Шурова с итогами развития инвестиционной деятельности города. Замминистра промышленности, торговли и развития Новосибирской области Максим Останин с докладом о развитии потребительского рынка региона.

Замдиректора департамента инфраструктурных проектов АО «АИР»Дмитрий Булгаков с рассказом о деятельности агентства инвестиционного развития и о формировании условий для локализации и развития инвестпроектов. На вопрос депутата Елены Беловой, какие проекты будут реализованы в Бердске, он сообщил, что планируется развитие химзаводской площадки и создание ярмарки на территории ТЦ «Колорлон».

Кроме того, выступила начальник налоговой инспекции №3 России по Новосибирской области Елена Перемитина. Она сообщила о налоговых льготах по налогу на прибыль и имущество для инвесторов.

В рамках круглого стола прозвучало много предложений о развитии Бердска.

Подробности — в ближайшее время.

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Бердск«Прогулял» инвестиционный круглый стол собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин в Бердске
14:50 04-02-2020
«Прогулял» инвестиционный круглый стол собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин в Бердске
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