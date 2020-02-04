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«Сделано у нас»: Продвинут пельмени и яйца из Бердска в Китай и США

16:38 04.02.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Минпромторг Новосибирской области создал уникальный проект для местных производителей. Чтобы принять в нем участие, необходимо пройти добровольную сертификацию, а после — получить знак «Новый сибирский продукт».

Сделано у нас: Продвинут пельмени и яйца из Бердска в Китай и США
Максим Останин приехал в Бердск на круглый инвестиционный стол

Принял участие в заседании круглого стола «инвестиционное развитие Бердска» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин сегодня, 4 февраля.

По его словам, очень важно доносить информацию о развитии потребительского рынка в регионе. Ведь на сегодняшний день в торговли работает больше 200 000 человек. Наш регион занимает первое место в торговле в Сибирском федеральном округе с точки зрения занятости населения.

Кроме того, Бердск занимает второе место по оснащенности торговыми площадями на каждого жителя города. Но для власти региона важно продвижение местного товара. 24% местного товаропроизводителя реализуют свою продукцию через четыре мощные торговые сети.

Для поддержки местного производителя, министерство запускает в регионе новый проект, который будет работать в трех языковых зонах — англоязычной, китайской и русской.

— Мы запускаем программу «Сделано у нас». Первый пункт реализации этой программы — это создание добровольной системы сертификации, которая называется «Новый сибирский продукт». Мы сегодня договорились со многими торговыми сетями и компаниями, которые так или иначе работают с местными товаропроизводителями, чтобы реализовать этот проект. Сегодня предприниматель, который что-то производит, может пройти у нас сертификацию и при этом он получит право пользоваться этим знаком, — рассказал замминистра.

В чем уникальность этого проекта — обладатель этого знака получит определенное преимущество при продвижении, в том числе и в региональных торговых сетях, с которыми у министерства заключены соглашения. Это будут отдельные брендированные полки, которые так или иначе будут подталкивать и стимулировать горожан покупать местную продукцию.

— Мы делали это в тестовом режиме, проект назывался «Сделано в Новосибирске». Он работал в трех торговых сетях. По многим видам продукции на 17% вырос уровень продаж именно местной продукции, — отметил Максим Останин.

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От редакции

Покупаете продукты местного производителя?

Наталья, 04 февраля 2020 17:18
Если приходится покупать пельмени, то берем только сделанные в Бердске, а именно на ул Парковая ! Максимально напоминают домашние. Но, к сожалению, в Бердске их не везде купишь.

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