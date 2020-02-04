Татуированное тело в откровенной фотосессии показа 60-летняя модель Джули из Техаса. Называет себя «Пылающим лотосом»

60 -летняя модель Джули » Пылающий Лотос» из Техаса на постоянной основе снимается для глянцевых журналов и выкладывает в сеть интригующие, сексуальные фото. Она мечтает о том, чтобы люди не боялись стареть, не боялись быть сексуальными и проявлять эту сексуальность.
Она хочет доказать миру, что выглядеть красиво можно не только в молодости.» Человеческое тело — это машина с большим количеством механизмов и движущихся частей. Я не хочу чтобы люди жили с клеймом, которое ставит общество, не нужно бояться выражать себя.» — говорит Джули.