350 000 тысяч рублей отсудил у Gloria Jeans Виктор Ефремов из Кургана

Джинсы- практичная и удобная одежда

Потребитель взыскал по суду с магазина Gloria Jeans около 350 000 тысяч рублей за бракованные джинсы, которые он купил в одном из магазинов города. Почему бренд выплатил компенсацию и причем тут люксовый автомобиль — читайте в материале.

Житель Кургана Виктор Ефремов купил себе джинсы в Gloria Jeans всего за 1400 рублей, но обновке он радовался недолго. Сначала всплыли мелкие огрехи: разная длина брючин, швы не зачищены и расползаются на поясе, обметка сделана с браком и т.д. Впрочем, как оказалось, это было еще не самое страшное.

Из-за низкого качества продукта обивка автомобиля Ефремова Mercedes-Benz GL550 окрасилась в синий цвет. Эксперты установили, что стоимость устранения такого повреждения составляет 230 000 тысяч рублей.



Решить вопрос с продавцом миром у потребителя не получилось. В итоге автовладелец обратился с иском в суд, потребовав у компании возместить стоимость товара, убытки, связанные с испорченной обивкой, штраф и компенсацию морального вреда.

В подтверждение своих требований он предоставил акт, согласно которому в представленных к осмотру брюках с товарным знаком изготовителя Gloria Jeans имеются недостатки. Среди них есть и неустойчивость красителя. По мнению экспертов, это дефект производственного характера, образующийся вследствие нарушения технологии покраски ткани.

Кроме того, к делу было приложено экспертное заключение, согласно которому джинсами были испорчено не только водительское, но и пассажирское сиденье. А также обивка передних дверей. Очистить все это не представлялось возможным и требовалась замена деталей салона.

Представители Gloria Jeans, кстати, пытались убедить суд, что можно обойтись химчисткой. Однако эксперты с этим не согласились. В итоге в пользу Ефремова было взыскано более 350 000 тысяч рублей.

Источник: hochu.ua