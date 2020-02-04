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Кувалдой крушил магазины и похитил сотовых телефонов на 600 тыс. рублей 18-летний житель Новосибирска

20:45 04.02.2020 Фото: Википедии
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Он «работал»по ночам в разных районах города. Похищенное имущество молодой человек сбыл, потратив вырученные деньги на собственные нужды. Он уже был судим за кражу. Задержанного посадили под арест в СИЗО.

Кувалдой крушил магазины и похитил сотовых телефонов на 600 тыс. рублей 18 летний житель Новосибирска
Похитителю снова грозит тюрьма

В Новосибирске задержан подозреваемый в серии краж сотовых телефонов, сообщили 4 февраля в управлении МВД по Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9 «Первомайский» Управления МВД России по Новосибирску задержали подозреваемого в серии краж сотовых телефонов.

Как установили сотрудники полиции, 18-летний мужчина, используя кувалду, разрушал стены отдельно стоящих павильонов сотовой связи и проникал во внутрь, откуда похищал мобильные телефоны. Кражи происходили в ночное время в разных районах города.

Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Похищенное имущество злоумышленник сбыл, потратив вырученные денежные средства на собственные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, розыск похищенного имущества и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

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