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Как получить региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам в Бердске

13:00 05.02.2020 Фото: 365news.biz
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С 1 января 2020 года региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается государственными казенными учреждениями Новосибирской области

Как получить региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам в Бердске
Пенсии вырастут

О правилах и порядке предоставления в регионе в 2020 году социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам рассказали в ходе тематической «горячей линии» специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области.
До настоящего времени эта мера поддержки относилась к федеральным выплатам и для назначения федеральной социальной доплаты к пенсии необходимо было обращаться в территориальные отделения Пенсионного фонда России.
С 1 января 2020 года региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается государственными казенными учреждениями Новосибирской области «Центрами социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания) пенсионера или фактического проживания.

В конце декабря 2019 года о правилах и порядке предоставления в регионе в 2020 году социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам рассказали в рамках брифинга министр труда и социального развития Ярослав Фролов и управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа.

Для справки:
С 2020 года в Новосибирской области введена региональная социальная доплата к пенсии. Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается в случае, если совокупный доход пенсионера ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области в 2020 году он составит 9487 рублей. Это выше аналогичного федерального показателя — 9311 рублей.

Источник:Минсоцразвития НСО

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