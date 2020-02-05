Минздрав Новосибирской области: Больных коронавирусом нет в Бердске

В настоящее время нет достоверно подтвержденной эффективности каких-либо противовирусных препаратов в отношении короновируса. Все эти препараты и их комбинации в мировой практике используются вне инструкции.

Коронавирус передаются воздушно-капельным путем

Развеял слухи о случаях заражения китайским коронавирусом в регионе минздрав Новосибирской области сегодня, 5 февраля. Напомним, СМИ сообщают об эмоциональных заявлениях пациентов, госпитализированных в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус — их неправильно лечат или недостаточно хорошо изолируют.

Однако минздрав заверил: в Новосибирской области ни одного случая заражения коронавирусом до настоящего момента не зарегистрировано

Кто проверяет рейсы в аэропорту Толмачево

Все рейсы из Китая в Толмачево обязательно встречают врачи. Девушка, прилетевшая из Пекина, летела через Иркутск. Местные рейсы, действительно, в Толмачево не досматривают. Судя по рассказу девушки, в Иркутске досмотр провели на борту самолета.

Кто берет анализы на коронавирус?

Лаборатория, в которой делают тесты на наличие коронавируса в организме человека, находится в центре вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора. Туда отправляют образцы не только новосибирских пациентов, но и пациентов из других российских регионов. В частных медицинских центрах такие анализы не делают.

Что делали медики при госпитализации пациентки с подозрением на коронавирус?

Медики надели маски, попросили покинуть помещение всех посетителей, вызвали скорую помощь. Врачи поликлиники поступили согласно рекомендациям Минздрава РФ и главного санитарного врача России при выявлении пациента с подозрением на коронавирус. А именно: изолировали пациентку, ограничив контакт с другими людьми, вызвали бригаду скорой помощи для транспортировки девушки в инфекционную больницу.

Душная защитная камера — мера предосторожности

Эта мера предосторожности также предписана приказом Роспотребнадзора и рекомендациями главного санитарного врача РФ.

Куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус?

В не обычную палату, а стандартный мельцеровский бокс, оборудованный тамбуром с выходом на улицу, через который госпитализируют и выписывают пациентов, а также системой автономной вентиляции. Пациентов размещают в палаты по профилю их инфекционного заболевания. В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», вместимость палат – не более 3 коек. Это стандартная практика при любой инфекции. У обеих пациенток было подозрение на коронавирус.

Контакт со здоровыми людьми

Во время контакта с другими людьми, пациент одевает медицинскую маску. Этого достаточно для защиты на короткое время, с учетом того, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, а его контагиозность, согласно исследованиям, ниже чем у вируса гриппа.

Алгоритм лечения

В настоящее время нет достоверно подтвержденной эффективности каких-либо противовирусных препаратов в отношении короновируса. Все эти препараты и их комбинации в мировой практике используются вне инструкции (офф лейбл). Доказательства их эффективности недостоверны. Их назначают при тяжелых состояниях, когда ожидаемый лечебный эффект выше риска побочных реакций. Поэтому пациентам с подозрением на коронавирус прежде всего назначают терапию по состоянию, для купирования имеющихся симптомов и тяжести их проявления. То есть, сбивают температуру, уменьшают интоксикацию.

Состояние девушки было стабильным без каких-либо осложнений, угрожающих жизни. Она получала антибактериальную инфузионную и жаропонижающую терапию.

— Врачи просят сохранять спокойствие. Повышенная температура – не повод паниковать. Но не стоит и заниматься самолечением. Тем, кто недавно вернулся из Китая и почувствовал недомогание, необходимо вызвать врача из поликлиники или сразу обратиться в скорую помощь. В настоящее время в Новосибирске не зарегистрировано ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусом. Анализы тестов героини публикации, кстати, также отрицательные, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Минздрав.