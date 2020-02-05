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Дефицит чеснока предсказали России из-за смертельного коронавируса в Китае

16:59 05.02.2020 Фото: Kapital-rus.ru
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Российское производство чеснока начнет расти только в 2021 году.

Дефицит чеснока предсказали России из за смертельного коронавируса в Китае
Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года

Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России. К такому выводу пришли специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). По их данным, из-за эпидемии российские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания.

В топ-5 российского импорта из Китая входят цитрусовые, а также замороженная рыба и овощи, в том числе томаты, лук репчатый и чеснок. Самая напряженная ситуация может сложиться именно с поставками чеснока, говорится в исследовании: Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок с долей 80%. Кроме того, чеснок широко используется населением для профилактики простудных заболеваний, говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Общий импорт чеснока составляет около 50 000 т, валовый сбор – около 260 000 т, но основной объем производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах. «На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет», – пояснил Дальнов.

Российское производство чеснока начнет расти только в 2021 г., к этому времени переключиться на поставки из других стран получится только частично. Таким образом, в случае форс-мажора в Китае дефицит этого продукта будет неизбежным, уверен эксперт.

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Число зараженных в Китае превысило 20 438 человек, из которых свыше 420 погибли. Заболевание выявили еще в 24 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом – в Тюменской области и Забайкалье.

Источник: Ведомости

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От редакции

Будет дефицит чеснока?

Поросёнок Пётр, 05 февраля 2020 17:38
Импортозамещение дело такое, стоит только перекрыть границу с китаем и у нас исчезнет вообще всё

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