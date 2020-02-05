600 тысяч рублей взятки получил начальник отдела за подпись под документами в Коченево

Перед судом предстал также и предприниматель, который дал взятку.

Кроме тюремных сроков обоих оштрафовали

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Коченевского района Александра Крашенина (ч.4 ст. 159, п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ – мошенничество и получение взятки), начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации р.п. Коченево Сергея Черкасова (п.п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ — получение взятки) и индивидуального предпринимателя Игоря Маслова (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ — дача взятки).

Следствием установлено, что в мае 2018 года начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Коченевского района и начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации р.п. Коченевополучили от предпринимателя г. Новосибирска часть взятки в сумме 600 000 рублей за содействие и начала процедуры оформления правоустанавливающих документов на земельный участок, расположенный вблизи железнодорожного вокзала р.п. Коченево Новосибирской области.

Приговором Коченевского районного суда Новосибирской области Александр Крашенина и Сергей Черкасова приговорены к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а предприниматель Игорь Маслов к штрафу в размере 2 млн. рублей.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области