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Мать наблюдала за истязаниями: отчим избивал битой и руками 9-летнего мальчика в Удмуртии

19:15 05.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ребенку удалось сбежать. Изверг получил 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Директору школы, где учился мальчик с побоями на теле объявлен выговор, завуча уволили, мать ограничили в правах.

Мать наблюдала за истязаниями: отчим избивал битой и руками 9 летнего мальчика в Удмуртии
Суд отправил отчима-изверга за решетку

В Удмуртской Республике местный житель осужден за истязание ребенка и причинение ему вреда здоровью средней тяжести. Об этом 5 февраля сообщили в главке Следственного комитета СР.

Собранные следственными органами СКР по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 30-летнего жителя Игринского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и пп. «в», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как установлено следствием и судом, с октября 2018 по июль 2019 года мужчина из личной неприязни, используя малозначительные поводы, причинял 9-летнему ребенку, находящемуся в силу возраста в беспомощном состоянии, а также в материальной зависимости от него, физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. Кроме того, мужчина избивал ребенка битой, в результате чего причинил ему вред здоровью средней тяжести.

В начале июля 2019 года ребенок сбежал из дома, а после того, как его местонахождение было установлено, на его теле сотрудники правоохранительных органов обнаружили многочисленные следы побоев. Мальчик в тот же день был изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр. По инициативе следственных органов на основании иска органов опеки и попечительства судом принято решение об ограничении родительских прав матери ребенка, которая в течение длительного времени наблюдала за истязанием сына, не принимая никаких мер для его прекращения.

С целью устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, следствием в адрес главы муниципального образования района внесено представление, которое рассмотрено с участием следователя. По результатам его рассмотрения приняты меры дисциплинарного характера: директору школы, где обучался потерпевший, объявлен выговор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе освобождена от занимаемой должности.

Подсудимый так и не признал вину в совершенных в отношении ребенка преступлениях. Тем не менее собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, которым ему назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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