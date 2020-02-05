Спросить о льготах малоимущим и компенсации по оплате услуг ЖКХ смогут по горячей линии жители Бердска

В течение двух часов 12 февраля на вопросы о мерах социальной поддержки ответят не только бердские чиновники, но и специалисты в приемной губернатора Новосибирской области.

Большая часть бердских школьников и дошкольников воспитываются в полных семьях

12 февраля в общественной приемной губернатора Новосибирской области и в администрации Бердска с 14.00 до 16.00 будет проведена общерегиональная прямая телефонная линия по теме «Меры социальной поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области и в городе Бердске».

Телефон «прямой линии» общественной приемной губернатора Новосибирской области: 8-800-700-84-73.

В Бердске на телефоны «прямой линии» жители могут обратиться со следующими вопросами:

компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг — 5-60-94

льготы многодетным семьям – 5-60-51

льготы малоимущим семьям с детьми – 5-61-24

реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 5-50-38

присвоение знака «За материнскую доблесть» — 5-50-38

оформление детей в стационарные учреждения социального обслуживания – 5-50-38

дошкольное и школьное образование – 2-18-74

В Бердске консультации будут вести представители администрации города, ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения», МКУ «Управление образования и молодежной политики», уточнили в пресс-центре мэрии.