05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Спросить о льготах малоимущим и компенсации по оплате услуг ЖКХ смогут по горячей линии жители Бердска

20:15 05.02.2020 Фото: Википедии
1

В течение двух часов 12 февраля на вопросы о мерах социальной поддержки ответят не только бердские чиновники, но и специалисты в приемной губернатора Новосибирской области.

Спросить о льготах малоимущим и компенсации по оплате услуг ЖКХ смогут по горячей линии жители Бердска
Большая часть бердских школьников и дошкольников воспитываются в полных семьях

12 февраля в общественной приемной губернатора Новосибирской области и в администрации Бердска с 14.00 до 16.00 будет проведена общерегиональная прямая телефонная линия по теме «Меры социальной поддержки семей с детьми на территории Новосибирской области и в городе Бердске».

Телефон «прямой линии» общественной приемной губернатора Новосибирской области: 8-800-700-84-73.

В  Бердске на телефоны «прямой линии» жители могут обратиться со следующими вопросами:

компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг — 5-60-94
льготы многодетным семьям – 5-60-51
льготы малоимущим семьям с детьми – 5-61-24
реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 5-50-38
присвоение знака «За материнскую доблесть» — 5-50-38
оформление детей в стационарные учреждения социального обслуживания – 5-50-38
дошкольное и школьное образование – 2-18-74

В Бердске консультации будут вести представители администрации города, ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения», МКУ «Управление образования и молодежной политики», уточнили в пресс-центре мэрии.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть вопросы по теме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Видео самолета после крушения в аэропорту Стамбула: на борту более 100 человек, 21 из них госпитализированы
23:45 05-02-2020
Видео самолета после крушения в аэропорту Стамбула: на борту более 100 человек, 21 из них госпитализированы
Вспомнила все в одну минуту: Украинка приняла роды у тайки на борту самолета
23:30 05-02-2020
Вспомнила все в одну минуту: Украинка приняла роды у тайки на борту самолета
Какие специальности в вузах будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы?
23:19 05-02-2020
Какие специальности в вузах будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы?
Бердск«Возите с собой дрова»: Водитель обвинил возмущенную холодной маршруткой №18 пассажирку в бесплатном проезде в Бердске 2
22:02 05-02-2020
«Возите с собой дрова»: Водитель обвинил возмущенную холодной маршруткой №18 пассажирку в бесплатном проезде в Бердске
БердскНе подделывать документы первоклассников просит прокуратура родителей Новосибирской области 1
22:00 05-02-2020
Не подделывать документы первоклассников просит прокуратура родителей Новосибирской области
Пиво - самый опасный алкогольный напиток, красное вино - самый безопасный, заявил врач-психиатр 12
21:50 05-02-2020
Пиво - самый опасный алкогольный напиток, красное вино - самый безопасный, заявил врач-психиатр
СК: Погибли 13 пассажиров и водитель рухнувшего с обрыва автобуса из-за халатности чиновника Росавтодора в Забайкалье
21:45 05-02-2020
СК: Погибли 13 пассажиров и водитель рухнувшего с обрыва автобуса из-за халатности чиновника Росавтодора в Забайкалье
Путин приказал отбирать лицензии у повышающих цены на маски аптек
21:30 05-02-2020
Путин приказал отбирать лицензии у повышающих цены на маски аптек
Бердск"Это все ложь": Приговорил к штрафу за нападение на врача-нарколога Вячеслава Смирнова суд Бердска 9
21:30 05-02-2020
БердскБелая горячка: галлюцинации с тёмными образами и эпилептические припадки вызывает алкоголь у жителей Бердска 6
21:30 05-02-2020
Белая горячка: галлюцинации с тёмными образами и эпилептические припадки вызывает алкоголь у жителей Бердска