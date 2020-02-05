Путин: мир стоит у опасной черты без контроля над вооружением и из-за терроризма

Президент России вручил верительные грамоты 23 вновь прибывшим послам. И напомнил, что ждет на 75-летие Победы лидеров государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших.

Президент РФ Путин отметил, что множатся региональные конфликты

Человечество в настоящее время оказалось у «опасной черты» в связи с ростом числа региональных конфликтов и опасности терроризма, разрушением системы контроля над вооружениями и неустойчивым состоянием глобальной экономики. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает сайт Кремля.

Он напомнил, что в этом году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны. «В мае мы ждем в Москве на торжественные мероприятия, посвященные великой Победе, лидеров зарубежных государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости», — сказал Путин.

Он отметил, что именно эти идеалы были положены государствами-победителями в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в Уставе ООН.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — сказал российский лидер.

В церемонии вручения верительных грамот приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе представители США, Великобритании, Франции, Китая, Ирана, Ирака, Австралии, Германии, Греции и Швеции.