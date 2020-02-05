Путин: мир стоит у опасной черты без контроля над вооружением и из-за терроризма

Человечество в настоящее время оказалось у «опасной черты» в связи с ростом числа региональных конфликтов и опасности терроризма, разрушением системы контроля над вооружениями и неустойчивым состоянием глобальной экономики. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает сайт Кремля.
Он напомнил, что в этом году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны. «В мае мы ждем в Москве на торжественные мероприятия, посвященные великой Победе, лидеров зарубежных государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости», — сказал Путин.
Он отметил, что именно эти идеалы были положены государствами-победителями в основу послевоенного мироустройства, закрепленного 75 лет назад в Уставе ООН.
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — сказал российский лидер.
В церемонии вручения верительных грамот приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе представители США, Великобритании, Франции, Китая, Ирана, Ирака, Австралии, Германии, Греции и Швеции.
Да, Владимир Владимирович говорит со знанием дела, особенно на счёт региональных конфликтов