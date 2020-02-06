Криминальным поведением буйных подростков заинтересовался глава СК России

Александр Бастрыкин подчеркнул, что зачастую дети и подростки предоставлены сами себе, и взрослые не должны проходить мимо чужой беды. «Я всегда призываю смотреть на себя со стороны. Если с ребенком случается беда, прежде всего нужно искать причину в нас».

Александр Бастрыкин тревожится о поведении подростков

Председатель Следственного комитета Российской Федерации сегодня провел заседание Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие: заместитель Председателя СК России Елена Леоненко, руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева, руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров, и.о. ректора Московской академии СК России Анатолий Багмет, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк, представитель МВД РФ Сергей Кравчук, представитель Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Аветисов, представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, представитель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Евгений Носиков, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Денис Заикин, представители российских федеральных телевизионных каналов и другие приглашенные лица.

На совещании рассматривался актуальный вопрос профилактики деструктивного поведения молодежи и криминальной субкультуры в подростковой среде. В своем вступительном слове Александр Бастрыкин отметил, что главный вопрос к общественности, органам исполнительной власти, правоохранительным и надзорным органам заключается в том, как улучшить воспитательную и профилактическую работу с молодежью, чтобы не допустить вовлечения подростков в деструктивное поведение. Глава СК России подчеркнул, что статистика показывает снижение темпов подростковой преступности по уголовным делам, расследованным следователями Следственного комитета. К примеру, с 2014 по 2018 годы число обвиняемых подростков по направленным следователями СК России в суд уголовным делам снизилось почти на четверть (с 15 870 до 11 607). При этом возросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками.

«Уважаемые коллеги, мы с вами наблюдаем тревожную тенденцию, поэтому мы собрались сегодня. Давайте честно поговорим о том, как нам лучше привить нашей молодежи добрые и вечные ценности. Ведь молодежь – это наше с вами будущее, мы должны ее воспитывать», — обратился Александр Бастрыкин к присутствующим.

Участники совещания вспомнили трагические случаи, произошедшие в российских учебных заведениях, когда подростки с оружием нападали на сверстников и педагогов (нападение на колледж в Амурской области, в Керчи и другие происшествия). В связи с этим Александр Бастрыкин обозначил проблему влияния негативного телевизионного контента на еще не сформировавшееся подростковое сознание. Он обратился к представителям федеральных телевизионных каналов с просьбой пересмотреть информационную политику и подачу некоторых телепрограмм, при этом добавив, что речь не идет о какой-либо цензуре, однако необходимо регулировать время показа некоторых материалов.

Представитель МВД РФ Сергей Кравчук в своем выступлении отметил, что ведомство сейчас делает упор на развитие сети инспекторов по делам несовершеннолетних. Он также добавил, что стоит задача выявлять лиц, которым выгодно участие молодежи в криминальных группировках. При этом ведомство делает упор на помощь малоимущим и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, предложено за счет средств муниципального бюджета оказывать таким семьям помощь в виде путевок на отдых и платных занятий, чтобы у ребенка был полезный досуг и не оставалось времени на негативные мысли и поступки.

Заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк рассказал о том, что ведомство разработало Программу по развитию личностных качеств ребенка, которая сейчас проходит апробацию в российских школах, в том числе в сельских учебных заведениях. Кроме того, сейчас разрабатывается новый образовательный стандарт. Виктор Басюк добавил, что министерство также занимается развитием служб школьной медиации и штата школьных психологов. Александр Бастрыкин отметил серьезную методическую работу, которую проводит Минпросвещения, однако счел необходимым добавить больше конкретики в разрабатываемые методики, а также добиваться их применения на местах.

Начальник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Аветисов привел неутешительную статистику по участникам деструктивных сообществ. Так, на 30 января текущего года число аккаунтов, пропагандирующих суицидальное поведение, составило более 800 тыс. аккаунтов; анархизм – более 500 тыс.; подражание криминальному поведению – более 600 тыс.; ультрадвижения – более 400 тыс.; скулшутинг – более 175 тыс. аккаунтов. Алексей Аветисов отметил, что решить существующие проблемы усилиями только одного ведомства – невозможно, необходима консолидация всех профильных специалистов. Александр Бастрыкин выразил согласие с данной позицией и попросил рассказать о результатах работы организации «Российское движение школьников». Представители Росмолодежи представили отчет о проектах, реализуемых РДШ, однако все участники отметили, что недостаточно конкретной работы в школах. Необходимо добиваться того, чтобы о движении узнало как можно больше ребят, и дети захотели вступить в его ряды.

«Идите в конкретную школу, на конкретную улицу. Пусть ребенок хотя бы научится убирать мусор за собой. Или, видя пожилого человека у дороги, не пройдет мимо, а поможет перейти. С малого нужно начинать и с конкретного. Пока, к сожалению, я не всегда вижу в школах присутствие вашего движения», — сказал Александр Бастрыкин. Организаторы движения обратились к представителям федеральных телеканалов с просьбой поддержать информационно их инициативы. Александр Бастрыкин в свою очередь рассказал о новой инициативе СК России о привлечении кадет ведомственных учреждений к помощи людям, находящимся в больницах и госпиталях, и добавил, что в этом и заключаются конкретные добрые дела.

Также все участники совета выразили единое мнение, что наступающий юбилей Победы в Великой Отечественной войне — широкое поле для привлечения молодежи к добрым делам, оказанию помощи ветеранам, акциям памяти.

О результатах работы рассказал исполнительный директор военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Денис Заикин. Он отметил, что ребята с большим удовольствием участвуют в подобных инициативах: оказывают помощь пожилым, очищают окружающую среду, помогают малоимущим, проявляют творческие таланты.

Отдельной темой стало влияние сети Интернет на современную молодежь. Представитель Роскомнадзора отметил, что в ведомство поступает много жалоб на вредоносные ресурсы. При этом специалисты выразили единую позицию, что закрытие какого-либо ресурса не должно быть самоцелью. Интернет является важным помощником в современном мире, однако необходимо регулировать существующий контент и не допускать вовлечения подростков в группы риска.

Острую дискуссию вызвал вопрос освещения деструктивного поведения подростков на центральных телеканалах, пропаганды негативных проявлений жизни. Особое внимание было обращено на существующие запреты распространения информации о несовершеннолетних жертвах половых преступлений (такие сведения могут озвучиваться только в целях расследования уголовных дел). Участники совещания призвали при этом также не забывать про морально-этические нормы, поскольку на кону стоит жизнь и здоровье ребенка.

Подводя итоги заседания, Александр Бастрыкин подчеркнул, что зачастую дети и подростки предоставлены сами себе, и взрослые не должны проходить мимо чужой беды. «Я всегда призываю своих сотрудников смотреть на себя со стороны. И прошу вас, уважаемые коллеги, делать то же самое. Если с ребенком случается беда, прежде всего нужно искать причину в нас, значит, где-то мы не доработали, где-то упустили. Мне жаль, что сегодня мы не по всем вопросам нашли взаимопонимание, но данную дискуссию считаю конструктивной. Главное, что мы видим проблемы, не замалчиваем их, а стараемся решать», — подытожил глава СК России.

По итогам совета принята резолюция с конкретным алгоритмом действий по профилактике деструктивного влияния на несовершеннолетних.

Источник: СК России