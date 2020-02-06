Хакерский взлом? Сбой в работе «Яндекс.Такси» продолжается второй день в Бердске

Бердские таксисты теряют заработок из-за сбоя в сервисе «Яндекс.Такси»

Водители и клиенты «Яндекс.Такси» в Бердске второй день сегодня, 6 февраля, испытывают проблемы. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» таксисты, программа не показывает приезд машины по адресу или «пригоняет» в одно место сразу несколько автомобилей. Но самое главное, что поезда не заканчивается и деньги продолжают снимать с карты пассажира.

— Вчера вечером час прождала «Яндекс.Такси» на улице. Навигатор не показывал, что машина приехала, хотя несколько штук стояли неподалеку. Но они не принимали заказ, так как программа показывала, что свободных машин поблизости нет. Когда доехала, пришлось расплачиваться наличкой по примерному тарифу, поскольку поездка не закрывалась. Вероятно, деньги капали с карты, — рассказала бердчанка Юлия.

В другом случае, девушку в Бердске «Яндекс.Такси» увез не по тому адресу, так как «глючила» программа. Водитель извинился, сказав, что всю среду была такая ситуация. Предположили, что это хакеры, желающие получить деньги с карт пассажиров.

Как оказалось, в работе «Яндекс.Такси» произошел сбой. При чем во многих городах России. Бердские водители пожаловались, что сегодня, 6 февраля, ничего не изменилось — проблемы в работе сервиса не устранили.

— Февраль и без того «провальный» месяц — мало ездят. А тут один рублевый заказ за два часа. Такого никогда не было. Клиенты не заказывают машины за безналичный расчет, так как боятся, что с карты спишут деньги, ведь программа не завершает поездку по прибытии в назначенное место, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» водитель Игорь.

Пользователи «Яндекс.Такси» жалуются: при запуске программы появляются сообщения об ошибке подключения или загрузки данных, на экран выводятся устаревшие данные. Но есть претензии и к другим сервисам Яндекса — почте, музыке, дзену, метрике и прочим. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

В «Яндексе» подтвердили информацию о масштабном сбое, В компании заявили, что специалисты уже заняты устранением проблемы.

— В данный момент у ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей, — говорится в сообщении компании.

В середине января сбой затронул сервис «Яндекс.Карты». У пользователей возникли проблемы с отображением транспорта и построением маршрутов. В октябре прошлого года пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекс.Навигатор». Тогда в «Яндексе» РБК пояснили, что сбои произошли у системы GPS и распространились на все сервисы с геолокацией.

Сервис «Яндекс.Такси» появился в 2011 году. На данный момент приложения По состоянию на январь 2019 года сервис работает более чем в 300 крупных городах России, Белоруссии, Молдавии, Украины, Армении, Грузии, Киргизии, Казахстана, Латвии, Литвы, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Израиля, Финляндии, Ганы и Румынии. По последним данным, приложение «Яндекс.Такси» занимает 27% на рынке агрегаторов такси.

В 2017 году «Яндекс» и американский Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России и странах СНГ. Uber внесла в СП $345 млн, а также контракты на доставку еды из ресторанов (сервис Uber Eats). По итогам второго квартала 2019 года «Яндекс.Такси» впервые за четыре года получил прибыль в размере 423 млн руб., а также увеличил выручку на 116% — до 8,8 млрд руб. Количество поездок «Яндекс.Такси» с апреля по июнь прошлого года выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.