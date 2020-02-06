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Оценивать внешний вид вместо крови пьяных водителей предложили депутаты «ЕР» Минздраву

16:15 06.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Есть примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он адекватен и способен управлять автомобилем, но закон может трактовать результат его анализов так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.

Оценивать внешний вид вместо крови пьяных водителей предложили депутаты ЕР Минздраву
Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения

Правозащитный центр «Единой России» предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия вещества в организме, сообщает пресс-служба партии.

Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов отметил, что есть примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он адекватен и способен управлять автомобилем, но закон может трактовать результат его анализов так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.

«Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации Правозащитный центр направит в Минздрав и МВД», — цитирует пресс-служба партии Старшинова.

Предлагается также закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по некоторым веществам занижены. Например, булка с маком может дать в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. «Такие моменты нужно учитывать юридически», — приводит его слова пресс-служба ЕР.

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Аноним, 06 февраля 2020 16:48
НВР:
Нет.
Аноним, 06 февраля 2020 16:51
Ну всё - теперь все вип персоны будут всегда "трезвыми".
Знал одного водителя - он осле литра водки садился за рулю и ехал ночью на межгород на фуре.
Аноним, 06 февраля 2020 16:52
Депутаты постелили соломку.
Аноним, 06 февраля 2020 16:53
Вот и закон придумали, что бы взятку не платить.
Аноним, 06 февраля 2020 17:04
Вот такая «картина маслом» анализам и Экспертизе ( прости господи) доверия ещё меньше, чем «на глазок» и не надо верить своим глазам, надо верить их совести. Сказали инсулитик, значит инсулитик.
Предлагаю вообще заменить всех этих дармоедов от экспертов до судов - оставим в силу только клятву на святом писании ( тем более может и в конституции пропишут)

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