Задохнулась 2-летняя девочка из-за выхлопных газов в прогревающейся машине при минус 40 в гараже Забайкалья

В гараж малышку привел отец. Он завел машину и прикрыл дверь гаража, а сам с дочерью сел внутрь автомобиля. Из-за выхлопных газов отец уснул, проснувшись из-за телефонного звонка, понял, что дочь мертва.

Девочка умерла в прогревающейся машине

В правоохранительные органы 5 февраля поступила информация об обнаружении в Тунгокоченском районе тела двухлетней девочки без признаков насильственной смерти. Она задохнулась в машине в гараже. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.

«Следователи незамедлительно выехали на место происшествия. По имеющимся данным, в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района 30-летний мужчина пошел прогревать автомобиль, стоящий в гараже. Мужчина взял с собой двухлетнюю дочь. Из-за сильного мороза – около минус 40 градусов – мужчина завел машину и прикрыл дверь гаража, а сам с дочерью сел внутрь автомашины. Из-за выхлопных газов мужчина уснул в автомашине и проснулся только из-за телефонного звонка. Придя в себя, мужчина вынес дочь на улицу, однако к тому моменту девочка скончалась. Сам мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу», — говорится в сообщении.

Следователи назначили проведение судебной экспертизы для установления причин смерти девочки. Допрошены мать и родственники, соседи. Проводятся другие следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: ZAB.RU