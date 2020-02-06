На видео дебош пьяного вахтовика из Астрахани в аэропорту Новосибирска сняли полицейские

Астраханец, возвращаясь домой с вахты, устроил дебош в аэропорту Толмачево. Он обматерил полицейских, вел себя агрессивно. Дебошира оштрафовали на 1000 рублей. СК возбудил уголовное дело за оскорбление представителей власти.

42-летний житель Астрахани дебоширил в новосибирском аэропорту

В транспортную полицию поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира в стерильной зоне аэровокзала. Ожидающий вылета мужчина с признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес работников аэропорта и других граждан. На замечания и просьбы вести себя спокойно гражданин отвечал оскорблениями и нецензурными выражениями. Дебоширом оказался 42-летний житель Астрахани. Мужчина возвращался домой с работы вахтовым методом.

Хулигана доставили в отделение полиции. Задержанный и там продолжил нецензурно выражаться, оскорбил стражей порядка при исполнении и материл проходивших мимо людей. А также агрессивно реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия. Об этом рассказали в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте сегодня, 6 февраля.

За мелкое хулиганство астраханца оштрафовали на 1000 рублей. Кроме того, Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело за оскорбление представителя власти. Ранее его привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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