06.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

На видео дебош пьяного вахтовика из Астрахани в аэропорту Новосибирска сняли полицейские

19:45 06.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

Астраханец, возвращаясь домой с вахты, устроил дебош в аэропорту Толмачево. Он обматерил полицейских, вел себя агрессивно. Дебошира оштрафовали на 1000 рублей. СК возбудил уголовное дело за оскорбление представителей власти.

На видео дебош пьяного вахтовика из Астрахани в аэропорту Новосибирска сняли полицейские
42-летний житель Астрахани дебоширил в новосибирском аэропорту

В транспортную полицию поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира в стерильной зоне аэровокзала. Ожидающий вылета мужчина с признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес работников аэропорта и других граждан. На замечания и просьбы вести себя спокойно гражданин отвечал оскорблениями и нецензурными выражениями. Дебоширом оказался 42-летний житель Астрахани. Мужчина возвращался домой с работы вахтовым методом.

Хулигана доставили в отделение полиции. Задержанный и там продолжил нецензурно выражаться, оскорбил стражей порядка при исполнении и материл проходивших мимо людей. А также агрессивно реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия. Об этом рассказали в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте сегодня, 6 февраля.

За мелкое хулиганство астраханца оштрафовали на 1000 рублей. Кроме того, Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело за оскорбление представителя власти. Ранее его привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Видео

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Расслабился после долгой работы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Во рту выросли волосы у 25-летней жительницы Италии
21:45 06-02-2020
Во рту выросли волосы у 25-летней жительницы Италии
БердскТеряет воду и тепло из-за 342 км дырявых труб КБУ Бердска 2
21:38 06-02-2020
Теряет воду и тепло из-за 342 км дырявых труб КБУ Бердска
Богатейшим среди российских миллиардеров стал владелец "Норникеля" Владимир Потанин
21:30 06-02-2020
Богатейшим среди российских миллиардеров стал владелец
Тепловизором проверяют всех входящих в Кремль. Боятся коронавируса?
21:15 06-02-2020
Тепловизором проверяют всех входящих в Кремль. Боятся коронавируса?
Какая обувь будет в тренде весной 2020 года?
21:06 06-02-2020
Какая обувь будет в тренде весной 2020 года?
БердскПочему умерла Жанна Фриске? Не из-за ЭКО, считает гинеколог из Бердска
21:04 06-02-2020
Почему умерла Жанна Фриске? Не из-за ЭКО, считает гинеколог из Бердска
Выжил после 14 выстрелов в голову пожилой житель Подмосковья. Сын расстрелял отца
21:00 06-02-2020
Выжил после 14 выстрелов в голову пожилой житель Подмосковья. Сын расстрелял отца
Путин приказал избавиться от вузов-пустышек
20:45 06-02-2020
Путин приказал избавиться от вузов-пустышек
БердскТрактор с защитной кабиной для тушения лесных пожаров получил лесхоз Бердска 1
20:30 06-02-2020
Трактор с защитной кабиной для тушения лесных пожаров получил лесхоз Бердска
Сжег семью с маленькими детьми ради неуплаты алиментов житель Кузбасса. Суд дал пожизненный срок
20:15 06-02-2020
Сжег семью с маленькими детьми ради неуплаты алиментов житель Кузбасса. Суд дал пожизненный срок