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Сжег семью с маленькими детьми ради неуплаты алиментов житель Кузбасса. Суд дал пожизненный срок

20:15 06.02.2020 Фото: СКР
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Следственному комитету через 10 лет удалось установить виновника трагедии. Отец и муж облил дом бензином, перекрыл выходы и поджог. Погибли 8-месячный и полуторагодовалый дети, а также 50-летняя мать супруги. На видео попало зачтение приговора жестокому убийце.

Сжег семью с маленькими детьми ради неуплаты алиментов житель Кузбасса. Суд дал пожизненный срок
Житель Прокопьевска признан виновным в совершении убийства общеопасным способом с особой жестокостью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу продолжается работа по расследованию преступлений прошлых лет. Так, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Прокопьевска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в, д, е, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью). Об этом сообщили сегодня, 6 февраля, в главке СКР.

Следствием и судом установлено, что в мае 2005 года осужденный, не желая признавать отцовство в отношении двух малолетних детей и выплачивать предусмотренные законом алименты, решил убить их. Для этого в ночь на 10 мая, достоверно зная, что женщина с детьми находится дома, мужчина в ночное время облил их жилище бензином и поджег.

Предусмотрительно отрезав любые пути к отступу, он облил входные двери и прилегающую вокруг дома территорию, тем самым фактически не оставив семье шансов покинуть помещение. Убедившись, что дом загорелся, злоумышленник скрылся с места преступления. Тем не менее, бывшей сожительнице удалось выбраться через окно и вывести на улицу 50-летнюю мать, а также своих детей в возрасте 8 месяцев и полутора лет. К этому времени на место уже прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. В крайне тяжелом состоянии с многочисленными ожогами потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Однако спасти детей и 50-летнюю женщину не удалось, они скончались от болевого шока. 27-летняя потерпевшая несколько месяцев находилась в коме.

Несмотря на комплекс принятых мер, получить сведения о причастности бывшего сожителя потерпевшей к данному преступлению тогда не удалось. Работа продолжалась долгие годы, и весной 2015 года в результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, знающие об обстоятельствах совершения преступления 10-летней давности. Следствием получены неопровержимые доказательства причастности мужчины к поджогу. По делу проведено порядка 20 различных судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Видео СКР

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