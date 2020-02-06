Тепловизором проверяют всех входящих в Кремль. Боятся коронавируса?

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что температуру проверяли не из-за нового коронавируса, а для предупреждения распространения обычного сезонного гриппа, который распространяется в регионах.

В Кремле опасаются эпидемии гриппа

Журналисты, приходящие на мероприятия в Кремль, уже несколько дней отмечают, что, помимо обычного досмотра на «рамке», их проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в рамках мероприятий по предупреждению коронавируса.

В частности, такой прибор применяется при прохождении в Кремль через контрольно-пропускной пункт у Кутафьей башни, пропускающий наибольшее количество посетителей, передает «Интерфакс».

«Мы эту информацию не комментируем», — сказали в центре по связям с прессой и общественностью ФСО. При этом там подчеркнули, что «досмотр был одинаковым для всех проходящих в Кремль — и для журналистов, и для приглашенных на мероприятия с участием президента».

Ранее в четверг в Кремле прошло награждение лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, затем глава государства Владимир Путин начал там заседание президентского совета по науке и образованию. Журналисты, освещающие эти мероприятия, на входе в Большой Кремлевский дворец, помимо обычного досмотра, прошли процедуру дистанционной проверки температуры тела с помощью тепловизора.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок правительства РФ, в связи с этим заявила, что температуру у журналистов, пришедших на официальные мероприятия в Московский Кремль, проверяли не из-за нового коронавируса, а для предупреждения распространения обычного сезонного гриппа.

«Это (проверки тепловизором — ИФ) связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься», — сказала Голикова журналистам в Кремле в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.