Какая обувь будет в тренде весной 2020 года?

Вспоминая обувь сезона 2019 года, можно сказать, что в корне конечно же ничего не изменилось. Например, по-прежнему с нами остаются любимые и удобные всеми модницами грубые ботинки.

В целом, все то что вы покупали в 2019 году актуально и попадает в текущие тренды

Вспоминая обувь сезона 2019 года, можно сказать, что в корне конечно же ничего не изменилось. Например, по-прежнему с нами остаются любимые и удобные всеми модницами грубые ботинки. Животный принт так же не выходит из моды уже несколько сезонов, главное — это умение дозировать его в своем образе. Вещь с принтом должна быть одна, не нужно надевать «все лучшее сразу», обыгрывайте броскую вещь и обувь нейтральной базой и тогда ваш образ будет гармоничен и комплименты в вашу сторону не заставят себя ждать.

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С нами остались:⠀



• казаки⠀• квадратный мыс ⠀• грубые ботинки ⠀• белая обувь ⠀• шнуровка ⠀• животный принт ⠀Из нового (не так давно забытого старого):⠀• платформа + массивный каблук ⠀• деформированный каблук (ломаный, выгнутый и тд)⠀• грубые ботинки без шнуровки (немного смахивающие на униформу рыболова-охотника или рокера)⠀В целом, все то что вы покупали в 2019 году актуально и попадает в текущие тренды.Все это добро прекрасно носится как с брюками, так и с романтичными платьями (со всеми девичьими нарядами будут шикарно смотреться высокие грубые ботинки и казаки, а квадратный мыс и животный принт дополнят ваш минималистичный образ)

Источник: instagram