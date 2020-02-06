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Красота / Общество

Какая обувь будет в тренде весной 2020 года?

21:06 06.02.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B8LQJNmoIxx/?igshid=h3niuaj57acm
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Вспоминая обувь сезона 2019 года, можно сказать, что в корне конечно же ничего не изменилось. Например, по-прежнему с нами остаются любимые и удобные всеми модницами грубые ботинки.

Какая обувь будет в тренде весной 2020 года?
В целом, все то что вы покупали в 2019 году актуально и попадает в текущие тренды

Вспоминая обувь сезона 2019 года, можно сказать, что в корне конечно же ничего не изменилось. Например, по-прежнему с нами остаются любимые и удобные всеми модницами грубые ботинки. Животный принт так же не выходит из моды уже несколько сезонов, главное — это умение дозировать его в своем образе. Вещь с принтом должна быть одна, не нужно надевать «все лучшее сразу», обыгрывайте броскую вещь и обувь нейтральной базой и тогда ваш образ будет гармоничен и комплименты в вашу сторону не заставят себя ждать.

С нами остались:⠀

• казаки⠀
• квадратный мыс ⠀
• грубые ботинки ⠀
• белая обувь ⠀
• шнуровка ⠀
• животный принт ⠀

Из нового (не так давно забытого старого):⠀
• платформа + массивный каблук ⠀
• деформированный каблук (ломаный, выгнутый и тд)⠀
• грубые ботинки без шнуровки (немного смахивающие на униформу рыболова-охотника или рокера)⠀

В целом, все то что вы покупали в 2019 году актуально и попадает в текущие тренды.

Из плюсов : ⠀
Все это добро прекрасно носится как с брюками, так и с романтичными платьями (со всеми девичьими нарядами будут шикарно смотреться высокие грубые ботинки и казаки, а квадратный мыс и животный принт дополнят ваш минималистичный образ)

Источник: instagram

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