На борьбу с жестоким обращение с детьми истратят 7 млн рублей в Новосибирской области в 2020 году

По итогам 2019 года в реабилитационных программах, направленных на снижение агрессивности, насильственных проявлений и депрессивного состояния у несовершеннолетних, находящихся в группе риска, приняли участие порядка 6 тыс. ребят.

Авторские коррекционные программы для несовершеннолетних реализуются центром поддержки семей и детей «Вместе» и межрегиональной общественной организацией «Социальное партнерство»

В регионе с 2019 года успешно реализуется проект по развитию системы обеспечения безопасного детства, ставший победителем конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект рассчитан на 2 года. Сумма гранта составляет порядка 11,8 млн рублей.

Проект носит межведомственный характер. Среди исполнителей мероприятий – государственные и муниципальные учреждения, общественные организации.

С детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, работают психологи центров «Виктория», «Семья», Центра развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Службы сопровождения несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, и службы социально-психологического сопровождения детей, склонных к суициду, действуют в Новосибирском областном детском клиническом психоневрологическом диспансере. Свою успешность уже доказали интегративные площадки для несовершеннолетних с деструктивным поведением, функционирующие на базе комплексных центров социального обслуживания населения в Сузунском и Колыванском районах. Специальные циклы лекций и тренингов проводят для кризисных семей в «Школе осознанного родительства» в центре «Снегири». Центру по организации работы по профилактике жестокого обращения с детьми и оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия, на базе областного центра социальной помощи семье и детям «Радуга» в мае 2019 года официально присвоен статус регионального ресурсного центра.

Активное участие в проекте принимают и социально ориентированные некоммерческие организации. Авторские коррекционные программы для несовершеннолетних реализуются центром поддержки семей и детей «Вместе» и межрегиональной общественной организацией «Социальное партнерство».

По итогам 2019 года в реабилитационных программах, направленных на снижение агрессивности, насильственных проявлений и депрессивного состояния у несовершеннолетних, находящихся в группе риска, приняли участие порядка 6 тыс. ребят.

Источник: mtsr.nso.ru