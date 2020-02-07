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Беседовать о семейных ценностях в детсадах и школах попросил отец Владимир из Бердска

10:30 07.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Евгений Шестернин поддержал священнослужителя: «У нас достаточно много общественных политических организаций, которые могли помочь духовно-нравственному воспитанию»,- считает глава города.

Беседовать о семейных ценностях в детсадах и школах попросил отец Владимир из Бердска
Отец Владимир предлагает проводить
беседы о духовных и семейных ценностях

6 февраля в администрации Бердска подвели итоги деятельности образовательных организаций в 2019 году и наметили новые задачи на 2020 год.
— Очень бы хотелось, чтобы наши дети, которые обучаются в детских садах и школах, в высших учебных заведениях, спортсмены, со временем создали крепкие, хорошие семьи. Отношения внутри семейные,между собой, среди молодежи, закладывать нужно в детском садике, школе. Я предлагаю проводить беседы о духовных и семейных ценностях,- обратился Отец Владимир на обсуждении развития социальной сферы Бердска 6 февраля.

По словам священнослужителя, ключик семейному счастью, благополучию каждого человека в заповедях Божьих: «Почитай отца твоего и матерь твою и благо тебе будет и долго лет будешь жить на земле».
— Немало семей переживают трудности в отношениях между детьми и родителями, но помнить об этом очень хотелось бы. Почаще бы нам встречаться и говорить об этом, — отметил священник и призвал к диалогу директоров образовательных учреждений Бердска.

— Я поддерживаю Василия Валентиновича в духовно-нравственном воспитании. У нас достаточно много общественных политических организаций, которые могли помочь духовно-нравственному воспитанию. Ценности — жить, любить свой край и свою Родину есть у всех партий, — сказал мэр Бердска Евгений Шестернин.

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