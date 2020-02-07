Лучше всех собрали вертолет «муха» и метательный планер «Соколята» из Бердска

135 спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет соревновались в двух классах моделей. Команда «Бердские соколята» уверенно выступила в соревнованиях и завоевала 10 медалей.

«Бердские Соколята» Молодежного центра «100 друзей» опять победители

26 января 2020 состоялось первое Открытое Первенство Новосибирской области по авиамоделизму в классе простейших авиационных моделей.

В соревнованиях приняли участие 12 команд Новосибирской области, а также команды Томской области. 135 спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет соревновались в двух классах моделей: метательная модель планера и модель вертолета «Муха».

Команда «Бердские соколята» уверенно выступила в соревнованиях и завоевала 10 медалей.

Победители:

Мироненко Вячеслав — 1 место, модель «Метательный планер»;

Гранкин Матвей — 1 место, модель вертолет «Муха».

Призеры:

Ботвинкин Тимофей — 2место, модель «Метательный планер», старшая группа;

Гранкин Матвей — 3 место, модель «Метательный планер», средняя группа;

Ребитва Максим — 3 место, модель «Метательный планер», средняя группа;

Мироненко Вячеслав — 2 место, модель вертолет «Муха», старшая группа;

Егоров Михаил — 3 место, модель вертолет «Муха», старшая группа;

Гранкин Федор — 2 место, модель вертолет «Муха», младшая группа;

Красков Владимир — 2 место, модель «Метательный планер» планер, средняя группа;

Победители награждены дипломами. Команда «Соколят» завоевала 2 кубка.

Поздравляем ребят и руководителя Снегирева Михаила Ивановича с очередной победой! Так держать!

Источник: berdsk.nso.ru