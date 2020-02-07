Похитившие онкопрепаратов на 100 млн рублей онкологи попали на видео во время задержания в Москве

По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности преступной группы может превышать 100 млн рублей.
«По данному факту Следственным управлением Управления внутренних дел по северо-восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что были проведены более 10 обысков, изъяты около 3,5 тысяч упаковок лекарств.
Источник: ren.tv