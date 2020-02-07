Похитившие онкопрепаратов на 100 млн рублей онкологи попали на видео во время задержания в Москве

Оперативники провели более 10 обысков, изъяли около 3,5 тысяч упаковок лекарств.

Кадры задержания медиков, похитивших онкопрепараты на 100 млн рублей

По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности преступной группы может превышать 100 млн рублей.

«По данному факту Следственным управлением Управления внутренних дел по северо-восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что были проведены более 10 обысков, изъяты около 3,5 тысяч упаковок лекарств.



Источник: ren.tv