Путин: Фронтовики по 75 тыс. рублей, узники нацистских концлагерей по 50 тыс. рублей получат к 75-летию Победы

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Сумма составит 75 тысяч рублей. В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:
—инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
—вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
—вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Уточняется, что бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.
Финансирование расходов — в том числе на доставку выплаты — обеспечит правительство.
Источник: РИА Новости