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Путин: Фронтовики по 75 тыс. рублей, узники нацистских концлагерей по 50 тыс. рублей получат к 75-летию Победы

15:07 07.02.2020 Фото: pixabay.com
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Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Путин: Фронтовики по 75 тыс. рублей, узники нацистских концлагерей по 50 тыс. рублей получат к 75 летию Победы
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Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Сумма составит 75 тысяч рублей. В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:
—инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

—бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками;
—вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
—вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Уточняется, что бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.
Финансирование расходов — в том числе на доставку выплаты — обеспечит правительство.

Источник: РИА Новости

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