Новая загадочная «галактика-монстр» возрастом 12 миллиардов лет открыта астрономами

Еще до того, как Вселенной исполнилось два миллиарда лет, галактика XMM-2599 уже сформировала массу, превышающую массу 300 миллиардов наших Солнц, что делает ее сверхкрупной галактикой, — говорит ведущий автор исследования Бенджамин Форрест. — Но еще более удивительно то, что XMM-2599 сформировала большинство своих звезд в безумно огромном темпе.

Установлено, что эта галактика формировала звезды с невероятно высокой скоростью, но затем внезапно «умерла»

Международная группа астрономов во главе с учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) обнаружила необычную «галактику-монстра», возраст которой превышает 12 миллиардов лет.

Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывается на сайте университета. Обнаруженная астрономами галактика получила название XMM-2599. Она появилась на самой ранней стадии существования Вселенной.

Найденный объект ученые назвали монстром, поскольку ничего подобного ранее они не встречали. Установлено, что эта галактика формировала звезды с невероятно высокой скоростью, но затем внезапно «умерла». Исследователи пока не могут объяснить, почему эта галактика неожиданно прекратила формировать звезды.

«Еще до того, как Вселенной исполнилось два миллиарда лет, галактика XMM-2599 уже сформировала массу, превышающую массу 300 миллиардов наших Солнц, что делает ее сверхкрупной галактикой, — говорит ведущий автор исследования Бенджамин Форрест. — Но еще более удивительно то, что XMM-2599 сформировала большинство своих звезд в безумно огромном темпе, когда Вселенной было менее одного миллиарда лет, а когда Вселенной исполнилось 1,8 миллиарда лет, эта галактика внезапно перестала действовать».

Сообщается, что этот крайне необычный объект был обнаружен в ходе спектроскопических наблюдений, проведенных с помощью мощного спектрографа инфракрасной обсерватории Кека (W. M. Keck Observatory). Инструменты позволили произвести детальные измерения XMM-2599 и точно определить ее размеры и возраст.

«В ту эпоху очень немногие галактики прекратили формировать звезды, и ни одна из них не имела такой огромной массы, как XMM-2599, — говорит соавтор исследования Джиллиан Уилсон. — Сам факт существования сверхкрупных галактик, таких как XMM-2599, является довольно сложной задачей для числовых моделей. Они были невероятно редки в ту эпоху, но модели показывают, что они могли тогда существовать».

По ее словам, данные компьютерных моделей говорят о том, что сверхкрупные галактики в ранней Вселенной должны были активно формировать звезды. Однако поведение XMM-2599 не укладывается в эти рамки. Эта галактика формировала более 1000 звезд в год на пике своей активности. Для сравнения, наш Млечный Путь образует около одной новой звезды в год.

Теперь ученым предстоит понять, что именно остановило процесс звездообразования. Возможно, в этой странной галактике попросту закончилось «космическое топливо» — газ и пыль, материал, из которого формировались звезды.

Источник: РГ