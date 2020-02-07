За крупное мошенничество ФСБ задержала замначальника Генштаба Халила Арсланова

Несколько подчиненных генерал-полковника ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд рублей. Позже они отказались от показаний против Арсланова, как считает контрразведка, под давлением.

Генерал Арсланов свою вину не признает

В Москве в пятницу задержали заместителя начальника Генштаба—начальника Главного управления связи Вооруженных сил России Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

По данным источника “Ъ”, 7 февраля рано утром сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали генерал-полковника Арсланова у него дома и доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

После дачи показаний его под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором ГВСУ СКР собирается ходатайствовать об аресте военачальника на два месяца.

По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.

По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника. Последний свою вину не признает, полагая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. Исследования на полиграфе показали, что Халил Арсланов не врет.

Минобороны отказалось подавать к нему гражданский иск о возмещении ущерба, сообщив, что это будет сделано, если суд признает вину генерала. Представители защиты Халила Арсланова для комментариев доступны не были.