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За крупное мошенничество ФСБ задержала замначальника Генштаба Халила Арсланова

18:15 07.02.2020 Фото: structure.mil.ru
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Несколько подчиненных генерал-полковника ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд рублей. Позже они отказались от показаний против Арсланова, как считает контрразведка, под давлением.

За крупное мошенничество ФСБ задержала замначальника Генштаба Халила Арсланова
Генерал Арсланов свою вину не признает

В Москве в пятницу задержали заместителя начальника Генштаба—начальника Главного управления связи Вооруженных сил России Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

По данным источника “Ъ”, 7 февраля рано утром сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали генерал-полковника Арсланова у него дома и доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

После дачи показаний его под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором ГВСУ СКР собирается ходатайствовать об аресте военачальника на два месяца.

По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.

По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника. Последний свою вину не признает, полагая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. Исследования на полиграфе показали, что Халил Арсланов не врет.

Минобороны отказалось подавать к нему гражданский иск о возмещении ущерба, сообщив, что это будет сделано, если суд признает вину генерала. Представители защиты Халила Арсланова для комментариев доступны не были.

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От редакции

Генерал работает только по-крупному?

Лина, 07 февраля 2020 18:35
Генерал работает по обстоятельствам. Как повезет.

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