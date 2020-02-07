07.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Стрельбу в очищавших крышу поликлиники от снега рабочих устроил недовольный житель Томска

21:00 07.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Томичу не понравилось, что снег летит ему во двор и вышел на улицу с пистолетом. Никто не пострадал. Глава СКР поручил томским коллегам организовать проверку по сообщениям в СМИ.

Стрельбу в очищавших крышу поликлиники от снега рабочих устроил недовольный житель Томска
Снег с крыши поликлиники падал во двор жителя Томска

Председатель Следственного комитета дал ряд поручений по происшествиям, озвученным средствами массовой информации, сообщили сегодня, 7 февраля, в главке СКР.

Сегодня журналистами одного из федеральных телеканалов была озвучена история о том, что в Томске местный житель устроил стрельбу из пистолета в сторону рабочих, очищавших крышу поликлиники от снега. Мужчина, живущий по соседству, был возмущен тем, что снег, убираемый с крыши, летит ему во двор, и, выскочив с оружием на улицу, хотел решить таким образом проблему.

Он сделал выстрелы в сторону рабочих на крыше, в результате происшествия никто не пострадал. Председатель Следственного комитета поручил руководству СУ СК России по Томской области организовать проверку по данному факту, в рамках которой дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным в СМИ.

Кроме того, корреспонденты рассказали, что в Пскове бизнесмен поставил ограду прямо на пешеходной дорожке, захватив часть газона и перегородив проход людям. По данным СМИ, эта часть улицы была сдана в аренду коммерсанту, который устроил там автостоянку и поставил забор, чтобы проходящие граждане не «мешали бизнесу». По поручению Александра Бастрыкина СУ СК России по Псковской области незамедлительно организована доследственная проверка по факту возможного самоуправства предпринимателя.

Ход и результаты проверок по поручению главы Следственного комитета взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Неадекватов становится все больше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Существо талаттозавр возрастом 200 миллионов лет нашли на Аляске
22:09 07-02-2020
Существо талаттозавр возрастом 200 миллионов лет нашли на Аляске
Как семья Мишустина зарабатывала миллионы долларов
22:00 07-02-2020
Как семья Мишустина зарабатывала миллионы долларов
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
21:46 07-02-2020
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
Адвокаты помилованной Путиным израильтянки хотят ее оправдания в российском суде
21:45 07-02-2020
Адвокаты помилованной Путиным израильтянки хотят ее оправдания в российском суде
Школьник на коленях умолял учителя отпустить в туалет в Пермском крае
21:15 07-02-2020
Школьник на коленях умолял учителя отпустить в туалет в Пермском крае
БердскНеплатежами и жалобами в ГЖИ "выкручивают руки" УК, заявил директор "Вымпела" в Бердске 10
21:00 07-02-2020
Неплатежами и жалобами в ГЖИ
Стрельбу в очищавших крышу поликлиники от снега рабочих устроил недовольный житель Томска
21:00 07-02-2020
Стрельбу в очищавших крышу поликлиники от снега рабочих устроил недовольный житель Томска
БердскВ конфликте с матами и рукоприкладством в очереди к педиатру в Бердске разбирается полиция 10
20:54 07-02-2020
В конфликте с матами и рукоприкладством в очереди к педиатру в Бердске разбирается полиция
Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых
20:45 07-02-2020
Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых
БердскУходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей 9
20:45 07-02-2020
Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей