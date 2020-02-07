Стрельбу в очищавших крышу поликлиники от снега рабочих устроил недовольный житель Томска

Томичу не понравилось, что снег летит ему во двор и вышел на улицу с пистолетом. Никто не пострадал. Глава СКР поручил томским коллегам организовать проверку по сообщениям в СМИ.

Снег с крыши поликлиники падал во двор жителя Томска

Председатель Следственного комитета дал ряд поручений по происшествиям, озвученным средствами массовой информации, сообщили сегодня, 7 февраля, в главке СКР.

Сегодня журналистами одного из федеральных телеканалов была озвучена история о том, что в Томске местный житель устроил стрельбу из пистолета в сторону рабочих, очищавших крышу поликлиники от снега. Мужчина, живущий по соседству, был возмущен тем, что снег, убираемый с крыши, летит ему во двор, и, выскочив с оружием на улицу, хотел решить таким образом проблему.

Он сделал выстрелы в сторону рабочих на крыше, в результате происшествия никто не пострадал. Председатель Следственного комитета поручил руководству СУ СК России по Томской области организовать проверку по данному факту, в рамках которой дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным в СМИ.

Кроме того, корреспонденты рассказали, что в Пскове бизнесмен поставил ограду прямо на пешеходной дорожке, захватив часть газона и перегородив проход людям. По данным СМИ, эта часть улицы была сдана в аренду коммерсанту, который устроил там автостоянку и поставил забор, чтобы проходящие граждане не «мешали бизнесу». По поручению Александра Бастрыкина СУ СК России по Псковской области незамедлительно организована доследственная проверка по факту возможного самоуправства предпринимателя.

Ход и результаты проверок по поручению главы Следственного комитета взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.