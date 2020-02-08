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«Референдум» ради переноса Дня города проведут депутаты Бердска

20:15 08.02.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Народные избранники обсудили письмо вице-мэра по социальной политике Сергея Носова. Последние два года родители жалуются, что детям для выступлений приходится переодеваться под сценой на холоде.

«Референдум» ради переноса Дня города проведут депутаты Бердска
Вице-мэр по социальной политике Сергей Носов предложил перенести день города для детей в Бердске

«Референдум» о переносе дня города предлагают провести депутаты Бердска. Это народные избранники предложили на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству 6 февраля. Напомним, отбирают депутатский фонд в 6,6 млн рублей на ремонт ул. Полевой к кладбищу. Заместитель начальника управления финансов и налоговой политики мэрии Бердска Евгения Малышева рассказала на комитете об изменениях в решение о бюджете города на 2020 год.

На заседании было озвучено много вопросов, среди них — письмо вице-мэра по социальной политике Сергея Носова о переносе даты проведения дня города Бердска. Многие депутаты задались вопросами, зачем это нужно.

— Почему вопрос поднялся — дети готовятся к выступлению. А становится холодно и уже какие-то номера приходится снимать, — сказал Алексей Шаталов.

По традиции день города проходит в первое воскресенье сентября. Перенос его уже обсуждался не раз. Дети замерзают во время выступлений, под сценой специального нет места, для того чтобы переодеться в костюмы. Не устанавливают для этого даже палатки.

— На городских мероприятиях в основном выступают дети, а летом они на каникулах. На лето тоже не перенесешь. И мы живем в Сибири. У нас холодно и в июле бывает, — отметил Андрей Вишневский.

— Мы задавали вопрос Исламовой. Они тоже говорят о том, что у нас самодеятельные коллективы, — отметила председатель комитета по ЖКХ Елена Бороздина.

Члены комитета долго обсуждали этот вопрос и подчеркнули, что принимать такое важное решение для города надо вместе с жителями. Поступило предложение запустить опрос в СМИ, и узнать мнение горожан на этот счет. Также предложили провести опрос во время предстоящих выборов.

— Предлагаем вынести этот вопрос на конференцию и провести «референдум» в рамках выборов депутатов законодательного собрания, — сказала Елена Викторовна.

Теперь в этом решении смогут принять участие и бердчане.

Автор видео Алена Романцова.

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От редакции

Надо перенести день города?

Аноним, 07 февраля 2020 12:42
НЕ надо ничего переносить.Дети летом все на отдыхе или в лагерях или с родителями.Почему ради репетиций,мы должны лишать детей отдыха.И родители говорят не правду.Дети переодеваются в помещении,потом идут в куртках,если холодно до сцены
Аноним, 07 февраля 2020 13:07
Палатки за сценой тоже всегда устанавливают, пройти из-за них невозможно
Аноним, 07 февраля 2020 14:10
Да кто вообще смотрит эти детские концерты на площади? Сама администрация и смотрит и пара чиновников заезжих из Новосибирска.
Аноним, 07 февраля 2020 14:51
Какой ещё день города? Вы когда будите обсуждать вопрос о референдуме за суверенитет? О котором говорит президент! Гнать таких избранников из Бердска! Народ вам голову заморочили всякую чушь нести! Вопрос стоит о смене власти и капитализма на социализм! Вот что нужно обсудить!
Аноним, 07 февраля 2020 14:56
Люди пришло время сказать своё слово и хватит уже и быть рабами! Всё меняется через референдум!
Николай, 07 февраля 2020 15:10
Наш город не виноват, что исторически принято отмечать день города при любой погоде в начале сентября. Когда назначали Сергея Носова на такую высокую должность, наверно погорячились. Нас пытаются втянуть в какой-то идиотизм называемый "референдумом", вместо того, чтобы спланировать правильно мероприятия. Мне лично не понравилась линия поведения Носова в школе 9, когда он не поддержал коллектив школы в воспитательном процессе с этой недисциплинированной девочкой. Я понял, что он любит подстраиваться под обстоятельства. Концерты можно проводить в помещениях (у нас достаточно сцен). Поставить палатку обогрева силами регионального МЧС, где будут переодеваться артисты и пить горячий чай. Есть и другие возможности, которые ему подскажут опытные руководители ДК и депутаты, если у него фантазии не хватает. Хотелось, что бы некоторые руководители не смешили своими предложениями людей. У нас жители боролись с ни такими трудностями, как провести праздник.
Аноним, 07 февраля 2020 21:06
Лучше референдум про елку и открытие улицы Горького проведите
Leonnz, 08 февраля 2020 19:37
НВР: Надо перенести депутатов в другой город. Допереносились уже с елкой.
Если заикнулись - это уже общегородская примета - перенесут, и спрашивать они не будут, так как чихать они хотели на мнение жителей!

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