«Референдум» ради переноса Дня города проведут депутаты Бердска

Народные избранники обсудили письмо вице-мэра по социальной политике Сергея Носова. Последние два года родители жалуются, что детям для выступлений приходится переодеваться под сценой на холоде.

Вице-мэр по социальной политике Сергей Носов предложил перенести день города для детей в Бердске

«Референдум» о переносе дня города предлагают провести депутаты Бердска. Это народные избранники предложили на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству 6 февраля. Напомним, отбирают депутатский фонд в 6,6 млн рублей на ремонт ул. Полевой к кладбищу. Заместитель начальника управления финансов и налоговой политики мэрии Бердска Евгения Малышева рассказала на комитете об изменениях в решение о бюджете города на 2020 год.

На заседании было озвучено много вопросов, среди них — письмо вице-мэра по социальной политике Сергея Носова о переносе даты проведения дня города Бердска. Многие депутаты задались вопросами, зачем это нужно.

— Почему вопрос поднялся — дети готовятся к выступлению. А становится холодно и уже какие-то номера приходится снимать, — сказал Алексей Шаталов.

По традиции день города проходит в первое воскресенье сентября. Перенос его уже обсуждался не раз. Дети замерзают во время выступлений, под сценой специального нет места, для того чтобы переодеться в костюмы. Не устанавливают для этого даже палатки.

— На городских мероприятиях в основном выступают дети, а летом они на каникулах. На лето тоже не перенесешь. И мы живем в Сибири. У нас холодно и в июле бывает, — отметил Андрей Вишневский.

— Мы задавали вопрос Исламовой. Они тоже говорят о том, что у нас самодеятельные коллективы, — отметила председатель комитета по ЖКХ Елена Бороздина.

Члены комитета долго обсуждали этот вопрос и подчеркнули, что принимать такое важное решение для города надо вместе с жителями. Поступило предложение запустить опрос в СМИ, и узнать мнение горожан на этот счет. Также предложили провести опрос во время предстоящих выборов.

— Предлагаем вынести этот вопрос на конференцию и провести «референдум» в рамках выборов депутатов законодательного собрания, — сказала Елена Викторовна.

Теперь в этом решении смогут принять участие и бердчане.

Автор видео Алена Романцова.