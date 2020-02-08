Как стать богатым и приманить деньги: не убирать крошки со стола рукой, ставить веник ручкой к полу

Денег не будет: если свистеть в помещении, крошки со стола убирать рукой. Нельзя одалживать соседке хлеб и соль — достаток может покинуть ваш дом и уйти в другую семью. Чтобы в доме завелись деньги веник нужно ставить ручкой вниз.

Чтоб заработанные деньги любили Ваш дом, в день зарплаты нельзя тратить не единого цента, вся сумма должна переночевать дома Нам так часто чего-то не хватает в жизни и чаще всего – денег. Деньги – это та же энергия, энергия богатства, которую можно привлечь к себе или, наоборот, оттолкнуть так, что она долго не захочет к вам возвращаться.

Народные приметы в помощь

Достаточно соблюдать народные приметы, которые точно указывают, что надо делать, чтобы водились деньги.

Стол

Так, значительная часть примет о деньгах связана со столом. Если стол выполняет посредническую функцию, то брошенная на него мелочь или ключи от дома непосредственно попадают в мир иной. И ничего удивительного, что у человека, передавшего в такое место «ключ от квартиры, где деньги лежат» возникают финансовые трудности.

Символы пустоты

Очень опасны для денег и благополучия пустота и все, что ее символизирует. Поэтому пустая бутылка — предмет, на столе совершенно неуместный. Один из символов пустоты — свист. Отсюда видимо, и произошел запрет свистеть в доме. Еще одним аналогом пустоты служит все голое, неприкрытое. Поэтому сметать крошки со стола голой ладонью — к безденежью. Руку надо покрывать тряпкой, а стол — скатертью. Недаром народная мудрость советует держать под скатертью несколько купюр. Если скатерти нет, ее может заменить клеенка.

Порядок в доме

Итак, наведите порядок на столе, а заодно и в доме. Не разбрасывайте, где попало, ключи. Пустые бутылки сдайте. Подметите в доме, потому что любой мусор соотносится с категорией потустороннего. Но учтите, что веник в доме должен быть только один, покупая его, нельзя торговаться, а хранить нужно обязательно вверх метелкой, а не ручкой. Мести надо от порога, иначе все деньги выметешь. Исполнивши, садитесь и ждите результата.

Купюры в вашем кошельке

Чтоб заработанные деньги любили Ваш дом, в день зарплаты нельзя тратить не единого цента, вся сумма должна переночевать дома. Некоторые жрецы житейской мудрости советуют сохранять в течении года крупную купюру, которая, утверждают они «зарядившись» вашей энергией, начнет притягивать к себе деньги.

Карманы одежды, повешенной на сезон в шкаф, снабдите купюрами небольшого достоинства; а еще деньги не любят порванных карманов или оторванных пуговиц.

Все купюры должны располагаться лицевой стороной к хозяину. В самом маленьком отделении храните сложенную треугольником купюру в один доллар. Также в кошельке должна быть «счастливая монетка» (первая заработанная, полученная от хорошего человека, от успешной сделки и т.п.). Эту монетку нельзя тратить — она счастливый талисман достатка, иначе деньги обидятся, и не будут идти в руки.

Выигранные, заработанные нечестным путем, найденные, подаренные и т.д. не приносят счастья и потому, не должны задерживается в вашем кошельке. Раздайте их нуждающимся или немедленно потратьте.

Внимание! Денег не будет, если…

свистеть в помещении,

убирать рукой крошки со стола,

одалживать соседке хлеб и соль,

держать кошелек пустым (пусть в нем лежит хотя бы монетка).

Во всех этих случаях достаток может покинуть ваш дом и уйти в другую семью.

Деньги: занимать или отдавать взаймы?

О повышении зарплаты лучше всего просить в среду днем.

Не занимайте денег в понедельник, не одалживайте во вторник и не отдавайте долг в пятницу.

Отдавать и давать взаймы непременно утром, т.к. любые действия с деньгами вечером сулят разорением.

И вообще старайтесь никогда не занимать, а чаще давать в долг, вы какбы программируете деньги на то, чтоб они к вам вернулись.

Еще приметы о деньгах

В доме свистеть — все деньги высвистишь.

Солнце село — ничего не выноси из дома; ни воду, ни мусор, ни деньги — к разорению.

Нищенке подавай серебро, нищему — медь, иначе сам будешь нищим.

При закате солнца денег не считать, расчетов не сводить.

Крупные деньги найти — к дальнейшим материальным удачам.

Когда стемнеет, нельзя передавать деньги из рук в руки — будет несчастье чтобы избежать этого, деньги бросают на пол, а тот, кому они предназначаются, должен их подобрать.

В понедельник денег в долг не дают, чтобы они не таяли, как воск, в течение всей недели.

Нельзя оставлять мелочь на столе — к слезам.

Если даришь кошку или любое другое животное — надо взять хоть какие-то деньги (чтобы животное было здорово, не погибло и не убежало).

Разменивать кому-то деньги на мелочь — к слезам.

Если при покупке новой вещи у тебя не останется денег в кошельке, ты будешь испытывать недостаток в деньгах все время, пока будешь носить эту вещь. Если же деньги останутся, то твой кошелек всегда будет полон.

Увидел новорожденный месяц — хватайся за золото, чтобы деньги водились.

Деньги, взятые в долг, проиграть невозможно.

Чтобы всегда иметь деньги в кармане, брось туда маленького паучка, которого называют «money spider».

Долг лучше отдать не вечером, а утром — будут водиться деньги,

На закате солнца никому взаймы не давать ни денег, ни хлеба — дача будет без отдачи.

Во время закладки нового дома кладут под угол деньги — для богатства, а шерсть — для тепла.

Не давай вечером взаймы ни денег, ни хлеба — не будет в доме ни того, ни другого.

Коли хочешь спастись от безденежья — ешь больше черники.

Немного денег надо постоянно хранить под скатертью на столе — в доме никогда не будут переводиться деньги и не будет потерь.

Как приманить Деньги

В ДОМЕ

Чтоб заработанные деньги любили Ваш дом, в день зарплаты нельзя тратить не единого рубля, вся сумма должна переночевать дома. Некоторые жрецы житейской мудрости советуют сохранять в течении года крупную купюру, которая, утверждают они зарядившись вашей энергией, начнет притягивать к себе деньги. Денег не будет: если свистеть в помещении, крошки со стола убирать рукой. Нельзя одалживать соседке хлеб и соль — достаток может покинуть ваш дом и уйти в другую семью. Чтобы в доме завелись деньги веник нужно ставить ручкой вниз.

НА РАБОТЕ

О повышении зарплаты лучше всего просить в среду днем. Не занимайте денег в понедельник, не одалживайте во вторник и не отдавайте долг в пятницу. Отдавать и давать взаймы непременно утром, т.к. любые действия с деньгами вечером сулят разорением. И вообще старайтесь некогда не занимать, а чаще давать в долг, вы как бы программируете деньги на то, чтоб они к вам вернулись.

ОДЕЖДА

Карманы одежды, повешенной на сезон в шкаф, снабдите купюрами небольшого достоинства; а еще деньги не любят порванных карманов или оторванных пуговиц.

КИТАЙСКИЙ АМУЛЕТ

Продеть через три монетки с дырочками посередине красную ленточку и постоянно носить у себя в кошельке. Каждый раз, открывая кошелек, ласково поглаживать талисман — он отзовется прибылью.

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Выигранные, заработанные нечестным путем, найденные, подаренные и т.д. не приносят счастья и потому не должны задерживается в вашем кошельке. Раздайте их нуждающимся или немедленно потратьте.

Кошелек – это важно!

Магия может все, и ее можно с успехом применить к такому важному предмету, как кошелек. C ее помощью у вас постепенно начнут появляться деньги: вы можете найти крупную купюру на улице, кто-то вернет старый долг или, наконец, повысят зарплату на работе. А может, все произойдет сразу, вдруг и неожиданно.

Итак, кошельки бывают разные: тяжелые кожаные, легкие из прозрачного полиэтилена или мягкой замши. Главная задача для нас – научиться притягивать деньги. Ведь всегда приятно знать, что в кошельке обязательно найдется лишняя купюра на подарок или на какую-нибудь незапланированную вкуснятинку.

Начнем с самого кошелька. Если старый уже поднадоел и вы ищете новый — не торопитесь! Подумайте хорошенько, прежде чем покупать первый попавшийся. Во-первых, не стоит приобретать совсем уж дешевый кошелек. Он сам по себе несет энергию бедности, и у крупных купюр почти нет шанса в нем оказаться.

Это, конечно, не значит, что надо выложить всю зарплату на новый кошелек в надежде на то, что деньги вернутся магическим образом. Пусть кошелек будет солидным, стильным, таким, какой бывает у состоявшихся в жизни людей. В нем обязательно должны быть отделения для мелочи и крупных купюр.

Материал

На самом деле материал не столь важен, но полиэтилен для кошелька однозначно не подойдет. Даже если вы поклонница стиля «хай-тек», можно подобрать оригинальный кошелек из кожи или замши. Полиэтилен не несет в себе никаких материальных энергий. Более того, в силу своей искусственности он перекрывает доступ естественной энергии. Так что, самыми подходящими материалами остаются кожа и замша. Можно купить и матерчатый кошелек.

Цвет

Выбор цвета для кошелька не так уж широк – это оттенки цвета Земли и Металла. К ним относятся коричневый, черный, вариации желтого и золотой.

Итак, кошелек у нас есть, теперь нужно его заполнять. Есть такое поверье, что в кошельке обязательно должна быть неразменная самая мелкая монета, которая просто является символом денег. Обычно ею служит 1 копейка или рубль. Положите монетку отдельно от всех других монет, пусть она потихоньку притягивает богатство.

Очень эффективно работает одно народное средство: нужно положить в кошелек кусочек корня хрена. Это растение собирает материальные энергии в очень больших количествах. Такой концентрат энергий для кошелька не помешает.

Хрен, конечно, можно купить, но лучше всего будет, если вы сами летом на даче выкопаете это растение, высушите его и маленький кусочек корня положите в кошелек, так, чтобы он случайно не вывалился. Это средство проверено веками. Кроме того, материальные энергии в больших количествах собираются в вереске. Его маленькую веточку тоже можно положить в кармашек кошелька.

Во многих кошельках бывают такие прозрачные вставки, в которые вкладываются фото мужа или детей. Этого ни в коем случае делать нельзя! Во-первых, фотографии «перебивают» денежные потоки энергии, а во-вторых, энергии кошелька и самих денег могут влиять через фотографии на ваших близких. Это, конечно, бывает редко, но случается, что подобные энергии могут опустить уровень энергии близкого человека на материальный план.

Документы, фото и кредитки лучше хранить в портмоне, а в кошельке должны находится только деньги. Пусть ничто не мешает им там «размножаться». Следуя этим простым правилам, можно в скором времени ощутить заметное улучшение материального благосостояния.

Что скажет о вас ваш кошелек?

БОЛЬШОЙ, ТИПИЧНО ЖЕНСКИЙ — вы дама обстоятельная,хозяйственная.Не любите незапланированных сюрпризов,предпочитаете,чтобы все у вас в жизни было разложено «по полочкам».

ДОРОГОЙ КОШЕЛЕК ИЗ ХОРОШЕЙ КОЖИ — вы,по-видимому,много времени уделяете своему внешнему виду.Главное для вас — восхищение и признание окружающих!

МУЖСКОЕ ПОРТМОНЕ — скорее всего,вы успешная деловая женщина,уверенно идущая по жизни.Вы не боитесь показаться экстравагантной!

У ВАС НЕТ КОШЕЛЬКА -и деньги вы рассовываете по карманам и сумкам.Скорее всего,у вас творческая профессия.Зачастую на реализацию всех своих многочисленных планов и задумок у вас просто не хватает времени!

Прочитав данную статью Вы наверное поняли, что деньги очень легко потерять а также несложно их приманить к себе. Чтобы не потерять деньги придерживайтесь выше изложенных правил!

Источник: Хочу