Погиб мультимиллионер и депутат Госдумы Айрат Хайруллин при крушении частного вертолета Bell в Татарстане

Борт совершил жесткую посадку. Два человека получили тяжелые травмы. СК выдвигает три версии авиакатастрофы: ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

Следователи работают на месте крушения вертолета

Возбуждено уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Татарстане, сообщил в пятницу вечером главк Следственного комитета России.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России по факту жесткой посадки вертолета, в результате которой погиб пассажир, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Вертолёт был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населённого пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Двое человек, находившихся на его борту, с серьёзными травмами направлены в больницу, один погиб.

На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия, уточнили в СКР.

По сообщениям СМИ, на борту частного вертолета Bell находился и погиб депутат Госдумы от «Единой России», мультимиллионер Айрат Хайруллин. Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.