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В НАТО заявили о российской угрозе в космосе

12:00 08.02.2020 Фото: pixabay.com
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По словам генерала Андре Ланата, РФ якобы запустила небольшой спутник, который «наблюдает за американским разведывательным аппаратом», а неподалеку от спутников США проводят маневры космические корабли России и Китая.

В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
Североатлантический альянс может предположить «множество разных способов и видов агрессии в космосе»

Западным странам грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят маневры космические корабли России и Китая. Об этом заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата в интервью газете Washington Examiner.

По его словам, Североатлантический альянс может предположить «множество разных способов и видов агрессии в космосе».

«Конечно, это угроза для наших союзников», – отметил генерал.

Как пишет СМИ, недавно Россия якобы запустила небольшой спутник, который «наблюдает за американским разведывательным аппаратом».

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», – подчеркнул Ланата.

Он отмечает, что западным странам придется самостоятельно «реагировать на угрозы», поскольку у НАТО «не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов», передает РИА Новости.

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