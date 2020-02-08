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Позорными 0,25% и миной под нацпроекты и программу борьбы с бедностью назвал снижение ставки ЦБ миллиардер Дерипаска

15:40 08.02.2020 Фото: Википедии
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По мнению бизнесмена, решение регулятора негативно скажется на промышленности и уровне доходов населения. В конце января Олег Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4%, чтобы сбалансировать финансовый рынок РФ.

Позорными 0,25% и миной под нацпроекты и программу борьбы с бедностью назвал снижение ставки ЦБ миллиардер Дерипаска
Олег Дерипаска раскритиковал снижение ставки ЦБ до 6%

Олег Дерипаска раскритиковал снижение Банком России ключевой ставки на 0,25 п.п., до 6% годовых. По мнению бизнесмена, которое он выразил в пятницу в своем Telegram-канале, решение Центробанка негативно скажется на промышленности и уровне доходов населения, передает ТАСС.

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки «до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%».

«Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», — написал бизнесмен.

Ранее в пятницу совет директоров Банка России на первом в 2020 году заседании снизил ключевую ставку шестой раз подряд. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила высокую вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.

В конце января Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4%, чтобы сбалансировать финансовый рынок РФ.

Олег Дерипаска владеет 44,95% в энергометаллургическом холдинге En+ через инвестиционную компанию B-Finance, а также контролирует холдинги «Базовый элемент» и «Русские машины», «Группу ГАЗ», агрохолдинг «Кубань». Кроме того, Дерипаска — основатель благотворительного фонда «Вольное дело».

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От редакции

ЦБ снизит ставку до 4%?

Иван, 08 февраля 2020 16:40
«Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», — написал бизнесмен. Не поспоришь,он прав!

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