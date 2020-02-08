08.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Увольняют российских пилотов авиакомпании Китая из-за простоя самолетов Boeing 737

17:46 08.02.2020 Фото: Википедии
0

Речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Китайские авиакомпании в целом сокращают штат иностранного летного состава.

Увольняют российских пилотов авиакомпании Китая из за простоя самолетов Boeing 737
Боинги из-за аварий перестали эксплуатировать

Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил ТАСС источник, близкий к летному составу авиакомпаний.

Он уточнил, что речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Также, по его словам, авиакомпании увольняют не только российских пилотов, но в целом сокращают штат иностранного летного состава.

Авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines оперативно на запрос ТАСС не ответили.
«Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации», — говорится в сообщении CSA, разосланной сотрудникам-пилотам.

Руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина напомнила, что за последние 3,5 года в Азию уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации.

Основной причиной оттока явился разрыв в уровнях в заработных плат. Например, командир воздушного судна (КВС) в России может получать от 350 тыс. до 650 тыс. рублей, а КВС в Китае может получать от $18 тыс. до $25 тыс. в месяц, пояснила она.

По мнению Ермилиной, сокращение пилотов связано с простоем самолетов Boeing 737 max. Hainan Airlines приостановила полеты 11 самолетов Boeing 737 MAX, CSA — 24 самолета.

«Хочется отметить, что авиакомпании из Китая активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за недостатка своих специалистов. Лайнер был крайне популярен на китайском рынке, но приостановка полетов после двух катастроф изменила ситуацию. И теперь спрос на иностранных пилотов сократился. Однако говорить о массовом уходе пилотов с китайского рынка преждевременно. Отток российских пилотов из Китая обратно в Россию не наблюдается, а тот факт, что некоторые пилоты возвращаются в Россию, является естественной ротацией и выбором более привлекательных условий для себя», — добавила Ермилина.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут работать в России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВпервые в Бердске: "Мисс-Юнармией-2020" стала Александра Софронова из школы №9
18:53 08-02-2020
Впервые в Бердске:
Увольняют российских пилотов авиакомпании Китая из-за простоя самолетов Boeing 737
17:46 08-02-2020
Увольняют российских пилотов авиакомпании Китая из-за простоя самолетов Boeing 737
Обвиняют врачей в смерти старика с болезнью Альцгеймера родственники умершего в Омске
16:59 08-02-2020
Обвиняют врачей в смерти старика с болезнью Альцгеймера родственники умершего в Омске
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска 1
16:48 08-02-2020
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска
Мифы и правда о раке: во что верить, рассказал онколог
16:35 08-02-2020
Мифы и правда о раке: во что верить, рассказал онколог
БердскУпала в обморок 16-летняя спортсменка на финише "Лыжни России-2020" в Бердске. Очевидцы сняли видео 3
16:13 08-02-2020
Упала в обморок 16-летняя спортсменка на финише
Позорными 0,25% и миной под нацпроекты и программу борьбы с бедностью назвал снижение ставки ЦБ миллиардер Дерипаска 1
15:40 08-02-2020
Позорными 0,25% и миной под нацпроекты и программу борьбы с бедностью назвал снижение ставки ЦБ миллиардер Дерипаска
Что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием маткапитала в 2020 году
15:25 08-02-2020
Что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием маткапитала в 2020 году
Погибла пожилая женщина из Honda CR-V в тройном ДТП с маршруткой под Новосибирском
15:05 08-02-2020
Погибла пожилая женщина из Honda CR-V в тройном ДТП с маршруткой под Новосибирском
Коронавирусная бомба: из 3700 пассажиров смертельным вирусом заболели 64 на круизном лайнере Diamond Princess
14:50 08-02-2020
Коронавирусная бомба: из 3700 пассажиров смертельным вирусом заболели 64 на круизном лайнере Diamond Princess