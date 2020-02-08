Увольняют российских пилотов авиакомпании Китая из-за простоя самолетов Boeing 737

Речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Китайские авиакомпании в целом сокращают штат иностранного летного состава.

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Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 — China Southern Airlines», — сообщил ТАСС источник, близкий к летному составу авиакомпаний.

Он уточнил, что речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов. Также, по его словам, авиакомпании увольняют не только российских пилотов, но в целом сокращают штат иностранного летного состава.

Авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines оперативно на запрос ТАСС не ответили.

«Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации», — говорится в сообщении CSA, разосланной сотрудникам-пилотам.

Руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина напомнила, что за последние 3,5 года в Азию уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации.

Основной причиной оттока явился разрыв в уровнях в заработных плат. Например, командир воздушного судна (КВС) в России может получать от 350 тыс. до 650 тыс. рублей, а КВС в Китае может получать от $18 тыс. до $25 тыс. в месяц, пояснила она.

По мнению Ермилиной, сокращение пилотов связано с простоем самолетов Boeing 737 max. Hainan Airlines приостановила полеты 11 самолетов Boeing 737 MAX, CSA — 24 самолета.

«Хочется отметить, что авиакомпании из Китая активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за недостатка своих специалистов. Лайнер был крайне популярен на китайском рынке, но приостановка полетов после двух катастроф изменила ситуацию. И теперь спрос на иностранных пилотов сократился. Однако говорить о массовом уходе пилотов с китайского рынка преждевременно. Отток российских пилотов из Китая обратно в Россию не наблюдается, а тот факт, что некоторые пилоты возвращаются в Россию, является естественной ротацией и выбором более привлекательных условий для себя», — добавила Ермилина.