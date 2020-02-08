Фото авто-горки: снег завалил автомобиль, а дети с него катаются, как с горки

В рубрику «Сообщи свои новости» написал любитель прогулок:
Около дома №131 а по Первомайской стоит легковушка. Ее всю зиму заметает снег. А дети катаются с машины, как с горки. Ау, водитель? Тут так мало место под парковки. Забрал бы ее, а?
Тут так мало место под парковки. Забрал бы ее, а?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал любитель прогулок:
Около дома №131 а по Первомайской стоит легковушка. Ее всю зиму заметает снег. А дети катаются с машины, как с горки. Ау, водитель? Тут так мало место под парковки. Забрал бы ее, а?
От редакции
Чья машина?
Для эвакуации - повторять процедуру