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Новости Бердска / Народные новости

Фото авто-горки: снег завалил автомобиль, а дети с него катаются, как с горки

21:08 08.02.2020
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Тут так мало место под парковки. Забрал бы ее, а? 

В рубрику «Сообщи свои новости» написал любитель прогулок: 

Около дома №131 а по Первомайской стоит легковушка. Ее всю зиму заметает снег. А дети катаются с машины, как с горки. Ау, водитель? Тут так мало место под парковки. Забрал бы ее, а?

Фото авто горки: снег завалил автомобиль, а дети с него катаются, как с горки Фото авто горки: снег завалил автомобиль, а дети с него катаются, как с горки Фото авто горки: снег завалил автомобиль, а дети с него катаются, как с горки

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От редакции

Чья машина?

Аноним, 08 февраля 2020 21:15
Так ты позвони скажи: заминирована, ее быстренько откопают
Для эвакуации - повторять процедуру

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