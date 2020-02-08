Обсыкают наш дом: где стоят, там и вытаскивают свой аппарат для «нужды»! Фото

Я не ханжа, но хотела бы поднять вопрос про пивнушку на Кирова, 1. Вроде пивнушка работает до 23.00. Но время бывает и 00.00. и 1.00 ночи, а они всё работают.

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Доброй ночи. Я не ханжа, но хотела бы поднять вопрос про пивнушку на Кирова, 1. Вроде пивнушка работает до 23.00. Но время бывает и 00.00. и 1.00 ночи, а они всё работают. Но дело не в том, клиенты этого заведения сидят там выпивают пивные напитки и выходят покурить на улицу и не только, они могут и подраться, и слишком яростно что-то обсуждать, они справляют свою понятную нужду после пива прям вокруг дома. А некоторые слишком разгоряченные и прям где стоят, там и вытаскивают свой аппарат для «нужды». Просто сил нет смотреть, как обсыкают наш дом.