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Спортсмены с цветными поясами съехались на турнир по тхэквондо со всей Сибири в Бердск

11:05 09.02.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Бердск принял эстафету акции «Спортсмены Великой Победы». В воскресенье, 9 февраля, пройдет второй день чемпионата и первенства по тхэквондо Сибирского федерального округа.

Спортсмены с цветными поясами съехались на турнир по тхэквондо со всей Сибири в Бердск
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо ГТФ проходит в Бердске

8-9 февраля в бердском СК «Вега» проходят чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, а также  «Фестиваль цветных поясов»  по тхэквондо ГТФ.

В первый соревновательный день состоялась торжественная церемония открытия. Этот турнир проходит впервые и войдёт в историю сибирского тхэквондо ГТФ, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В год 75-летие Великой Победы в Новосибирской области запущена акция «Спортсмены Великой Победы». Бердск принял эстафету — в субботу проект стартовал в СК «Вега». Со всего округа прибыли участники соревнований: Новосибирская область, Алтайский край, Красноярский край, Омская область и Томская область.

С приветственным словом к спортсменам обратились почетные гости чемпионата: председатель Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин, замглавы администрации Бердска (по социальной политике) Сергей Носов, руководитель Новосибирского областного военно-патриотического центра «Вымпел» Константин Лысков, замглавы администрации р. п. Краснообск Галина Гейдарова, представитель межрегионального Союза силовых структур Родины по работе с молодежью Константин Ваганов.

Сергей Носов от лица спортивного сообщества Бердска поздравил всех присутствующих с официальным открытием соревнований,пожелал спортсменам показать самые высокие результаты и подняться на вершину пьедестала почета. Спикер горсовета Валерий Бадьин подчеркнул, что не случайно чемпионат приурочен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: важно изучать и знать историю, не забывать героизм наших предков, которые совершали подвиги ради всех нас, чтобы мы с вами жили под мирным небом. Также Валерий Георгиевич пожелал ребятам успешно выступить на соревнованиях, показать все свои умения и побороться за победу.

Соревнования продолжатся в воскресенье. 9 февраля с 10:00-19:00 состоится «Фестиваль цветных поясов» в рамках чемпионата и первенства СФО по тхэквондо.

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