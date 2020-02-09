Зеленский похвастался: Папа Римский назвал его «президентом мира»

Зеленский рассказал о встрече с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском заявил, что в Европе его считают «президентом мира». Об этом сообщила в субботу пресс-служба офиса украинского лидера, передает ТАСС.

«Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он [понтифик] даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.

Президент также заявил, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на украинскую землю. Кроме прочего, в ходе встречи обсуждались гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. «Бесконечно благодарен его святейшеству за инициативу «Папа для Украины», которая помогла 900 тыс. украинцам, пострадавших в Донбассе», — отметил президент.

Зеленский пригласил понтифика посетить Донбасс. «Я пригласил его на Украину. Я уверен, что он будет на Украине — не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — сказал Зеленский.