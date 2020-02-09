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На видео сняли огненные НЛО в небе над Крымским мостом

15:00 09.02.2020 Фото: Википедии
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На ролике видно, как две слившиеся ярко-желтые точки соединяются с третьим объектом и висят в воздухе некоторое время. Некоторые очевидцы уверены, что пришельцы прилетели посмотреть на переправу через Керченский пролив.

На видео сняли огненные НЛО в небе над Крымским мостом
Жители Керчи стали свидетелями необычного события

В начале февраля крымчан переполошило странное явление. Люди наблюдали в небе около Крымского моста сразу несколько огненных шаров. Некоторые уверены, что пришельцы прилетели посмотреть на переправу через Керченский пролив.

О необычном событии рассказал в Твиттере пользователь под ником Радомир Волк. Он выложил в соцсеть ролик, на котором видно, как две слившиеся ярко-желтые точки соединяются с третьим объектом и висят в воздухе некоторое время. После шары закрыла туча.

«НЛО летает. Второе появилось. Приближается к первому. Второе исчезло», – говорит автор ролика. Он добавил, что инопланетяне интересуются, как живет поселок. Радомир Волк также опубликовал ролик, снятый в 2019-м, на котором также видны странные светящиеся точки. По его мнению, в городе не стали бы проводить стрельбы, а, значит, в кадр оба раза действительно попали пришельцы.

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От редакции

Что это было?

Аноним, 09 февраля 2020 15:12
Даже пришельцы узнав его стоимость прилетели посмотреть и о...и
Аноним, 09 февраля 2020 16:23
судя по видео, количество точек увеличивалось с 4-х до 7. Если это не монтаж, то весьма странно. Подобное в космосе, в лучах заката вполне может быть так виднО с Земли.

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