На видео сняли огненные НЛО в небе над Крымским мостом

На ролике видно, как две слившиеся ярко-желтые точки соединяются с третьим объектом и висят в воздухе некоторое время. Некоторые очевидцы уверены, что пришельцы прилетели посмотреть на переправу через Керченский пролив.

Жители Керчи стали свидетелями необычного события

В начале февраля крымчан переполошило странное явление. Люди наблюдали в небе около Крымского моста сразу несколько огненных шаров. Некоторые уверены, что пришельцы прилетели посмотреть на переправу через Керченский пролив.

О необычном событии рассказал в Твиттере пользователь под ником Радомир Волк. Он выложил в соцсеть ролик, на котором видно, как две слившиеся ярко-желтые точки соединяются с третьим объектом и висят в воздухе некоторое время. После шары закрыла туча.

«НЛО летает. Второе появилось. Приближается к первому. Второе исчезло», – говорит автор ролика. Он добавил, что инопланетяне интересуются, как живет поселок. Радомир Волк также опубликовал ролик, снятый в 2019-м, на котором также видны странные светящиеся точки. По его мнению, в городе не стали бы проводить стрельбы, а, значит, в кадр оба раза действительно попали пришельцы.