09.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Убрали решетки в вольерах пятнистых оленей для лучшего обзора в зоопарке Новосибирска

15:30 09.02.2020 Фото: zoonovosib.ru
1

Ранее «безбарьерную среду» организовали в вольерах пони, лам и верблюдов. Где невозможно обойтись без решеток, ставят ограждения из стекла, как например, для больших кошек.

Убрали решетки в вольерах пятнистых оленей для лучшего обзора в зоопарке Новосибирска
С новых площадок можно любоваться видами леса как с балкона или веранды

Новые площадки для наблюдения за оленями соорудили для посетителей Новосибирского зоопарка.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, возле вольеров пятнистых оленей теперь есть две удобные смотровые площадки. Они позволяют наблюдать за животными без решеток. Площадки сделаны на возвышении: к ним ведут несколько ступеней. К тому же эти площадки фактически на территории вольера. Оттуда можно любоваться видами леса как с балкона или веранды.

— У оленей, как и у многих других копытных, большие вольеры, и если животное уходит от ограждения подальше, то его трудно разглядеть. Сейчас возможностей для наблюдения и фотосъёмки стало больше, — рассказали в зоопарке, уточнив, что идет планомерная работа по изменению систем ограждения.

Так,  прошедшим летом в вольерах пони, лам и верблюдов решетки были убраны. Вместо них установили барьеры из естественных материалов.

— Это позволяет посетителям наблюдать за животными без помех. Там, где отказаться от решеток невозможно, часть ограждения мы делаем из стекла. Такое решение применили в новых вольерах больших кошек, — отметили в зоопарке.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Животных в зоопарке жалко?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красное мясо провоцирует развитие онкологии
17:49 09-02-2020
Красное мясо провоцирует развитие онкологии
Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
17:45 09-02-2020
Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля, рассказали астрологи
17:45 09-02-2020
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля, рассказали астрологи
Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии
17:30 09-02-2020
Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии
БердскБрошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
17:05 09-02-2020
Брошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
17:00 09-02-2020
Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска 38
16:48 09-02-2020
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
16:46 09-02-2020
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
Установить жесткие квоты на разведение собак и кошек в России хотят зоозащитники
16:45 09-02-2020
Установить жесткие квоты на разведение собак и кошек в России хотят зоозащитники
БердскУходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей 33
16:45 09-02-2020
Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей