Убрали решетки в вольерах пятнистых оленей для лучшего обзора в зоопарке Новосибирска

Новые площадки для наблюдения за оленями соорудили для посетителей Новосибирского зоопарка.
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, возле вольеров пятнистых оленей теперь есть две удобные смотровые площадки. Они позволяют наблюдать за животными без решеток. Площадки сделаны на возвышении: к ним ведут несколько ступеней. К тому же эти площадки фактически на территории вольера. Оттуда можно любоваться видами леса как с балкона или веранды.
— У оленей, как и у многих других копытных, большие вольеры, и если животное уходит от ограждения подальше, то его трудно разглядеть. Сейчас возможностей для наблюдения и фотосъёмки стало больше, — рассказали в зоопарке, уточнив, что идет планомерная работа по изменению систем ограждения.
Так, прошедшим летом в вольерах пони, лам и верблюдов решетки были убраны. Вместо них установили барьеры из естественных материалов.
— Это позволяет посетителям наблюдать за животными без помех. Там, где отказаться от решеток невозможно, часть ограждения мы делаем из стекла. Такое решение применили в новых вольерах больших кошек, — отметили в зоопарке.