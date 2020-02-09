Убрали решетки в вольерах пятнистых оленей для лучшего обзора в зоопарке Новосибирска

Ранее «безбарьерную среду» организовали в вольерах пони, лам и верблюдов. Где невозможно обойтись без решеток, ставят ограждения из стекла, как например, для больших кошек.

С новых площадок можно любоваться видами леса как с балкона или веранды

Новые площадки для наблюдения за оленями соорудили для посетителей Новосибирского зоопарка.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, возле вольеров пятнистых оленей теперь есть две удобные смотровые площадки. Они позволяют наблюдать за животными без решеток. Площадки сделаны на возвышении: к ним ведут несколько ступеней. К тому же эти площадки фактически на территории вольера. Оттуда можно любоваться видами леса как с балкона или веранды.

— У оленей, как и у многих других копытных, большие вольеры, и если животное уходит от ограждения подальше, то его трудно разглядеть. Сейчас возможностей для наблюдения и фотосъёмки стало больше, — рассказали в зоопарке, уточнив, что идет планомерная работа по изменению систем ограждения.

Так, прошедшим летом в вольерах пони, лам и верблюдов решетки были убраны. Вместо них установили барьеры из естественных материалов.

— Это позволяет посетителям наблюдать за животными без помех. Там, где отказаться от решеток невозможно, часть ограждения мы делаем из стекла. Такое решение применили в новых вольерах больших кошек, — отметили в зоопарке.